選舉團新瓶舊酒，望政綱以民為本

李家超的選舉工程不因只有一個人參選而慢了下來，是否利用機會搞建制派「大和解」，則不得而知。

建制派從來不和諧，商界有華資外資，都勾心斗角；自己人有民建聯和工聯會，既爭寵亦爭資源；其他有鄉事派和地方勢力，經常自把自為。一般而言，表面上都聽聽指揮，支持一國兩制。

但2012年唐英年梁振英之爭，把建制派徹底撕裂……支持唐英年的，正是華資大孖沙的能量。那一次可說是本地華資財團牽頭和北京正面較量。故梁振英當選後，他的施政舉步維艱，而他提名的不少官員，也被狙擊。

到了2017年，之前支持唐英年的華資大孖沙，擺明不會支持梁振英連任，背後支持曾俊華出選。當時在行政長官選委會選舉後，經估量選委票源後，相信無法保證取得足夠601票讓梁連任，所以才出現梁宣布棄選一幕。

林鄭可說不是當時第一選擇，但她出選起碼在政府歷鍊和資歷方面，均在曾俊華之上，幫她拉票比較容易。由得票777張算，她比5年前梁得票689，多了88票，證明商界能量舉足輕重。

但問題亦來了，北京喜歡的梁振英不能出選，不屬意的曾俊華卻強勢入閘，而且明知必輸給林鄭的情況下，仍勇猛無比，著實奇怪。是否有人著意在5年後，即今年特首選舉呢？

事實上，以4大界別，每界別300選委，合共1200個選委計，只要華資財團和泛民合作，以工商界別和專業界別（300票）算，加上部分政界票，肯定會決定誰當特首。警號敲響，這亦解釋了北京為何會藉2019年黑暴後，「落實」港版國安法外，還「完善」了香港三個選舉制度，從根本上堵塞了香港選舉漏洞，填平了香港政治黑洞。

這亦解釋了今次只讓一人出選的理由了，既不想建制派為特首戰而重演2012年唐梁之爭，破壞團結，亦彰顯了北京意願的權威性和不可動搖性，更壓制了本地華資財團的影響力。

但新公布的競選主席團和顧問團名單中，則令人十分失望，又是熟口熟面，又是一大班既得利益者。對，團結大多數是中國共產黨成功三大法寶之一。

（Tony攝）

團結一切可以團結的人，那時是打國共內戰，共產黨叫解放戰爭，合理，因為要爭取民心。現在國際政治，風雲變幻，在這百年一遇大變局，團結一切可以團結的國家，團結一切可以團結的朋友，合理，因為要爭取支持者。

若然是為了選舉工程好好睇睇，把所有人都拉進來，也就算了。表面上看，「大和解」也是大家交交戲，走走過場而已。

怕就怕又是這班人去為香港謀未來25年的話，試問和過25年有何分別？有甚麼創新施政？敢不敢觸動華資財團利益？如何解決香港嚴峻深層次矛盾？先要看看一般市民，居者無其屋，生活何其苦。

若然又是李氏父子，又是那些大孖沙，到頭來又是俾面派對，怕得罪黃生郭生、怕鄭生吳生不高興、怕阿乜生物生去北京告狀，恐怕又是一事無成。

唯望月底公布的政綱，雖不一定要像國家主席習近平講的走向共同富裕，但起碼也要以民為本。若非如此，我都走人。