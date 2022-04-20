  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

20/04/2022

選舉團新瓶舊酒，望政綱以民為本

#李家超 #華資財團 #建制派 #政綱 #深層次矛盾 #選舉團
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　李家超的選舉工程不因只有一個人參選而慢了下來，是否利用機會搞建制派「大和解」，則不得而知。

 

　　建制派從來不和諧，商界有華資外資，都勾心斗角；自己人有民建聯和工聯會，既爭寵亦爭資源；其他有鄉事派和地方勢力，經常自把自為。一般而言，表面上都聽聽指揮，支持一國兩制。

 

　　但2012年唐英年梁振英之爭，把建制派徹底撕裂……支持唐英年的，正是華資大孖沙的能量。那一次可說是本地華資財團牽頭和北京正面較量。故梁振英當選後，他的施政舉步維艱，而他提名的不少官員，也被狙擊。

 

　　到了2017年，之前支持唐英年的華資大孖沙，擺明不會支持梁振英連任，背後支持曾俊華出選。當時在行政長官選委會選舉後，經估量選委票源後，相信無法保證取得足夠601票讓梁連任，所以才出現梁宣布棄選一幕。

 

　　林鄭可說不是當時第一選擇，但她出選起碼在政府歷鍊和資歷方面，均在曾俊華之上，幫她拉票比較容易。由得票777張算，她比5年前梁得票689，多了88票，證明商界能量舉足輕重。

 

　　但問題亦來了，北京喜歡的梁振英不能出選，不屬意的曾俊華卻強勢入閘，而且明知必輸給林鄭的情況下，仍勇猛無比，著實奇怪。是否有人著意在5年後，即今年特首選舉呢？

 

　　事實上，以4大界別，每界別300選委，合共1200個選委計，只要華資財團和泛民合作，以工商界別和專業界別（300票）算，加上部分政界票，肯定會決定誰當特首。警號敲響，這亦解釋了北京為何會藉2019年黑暴後，「落實」港版國安法外，還「完善」了香港三個選舉制度，從根本上堵塞了香港選舉漏洞，填平了香港政治黑洞。

 

　　這亦解釋了今次只讓一人出選的理由了，既不想建制派為特首戰而重演2012年唐梁之爭，破壞團結，亦彰顯了北京意願的權威性和不可動搖性，更壓制了本地華資財團的影響力。

 

　　但新公布的競選主席團和顧問團名單中，則令人十分失望，又是熟口熟面，又是一大班既得利益者。對，團結大多數是中國共產黨成功三大法寶之一。

 

（Tony攝）

 

　　團結一切可以團結的人，那時是打國共內戰，共產黨叫解放戰爭，合理，因為要爭取民心。現在國際政治，風雲變幻，在這百年一遇大變局，團結一切可以團結的國家，團結一切可以團結的朋友，合理，因為要爭取支持者。

 

　　若然是為了選舉工程好好睇睇，把所有人都拉進來，也就算了。表面上看，「大和解」也是大家交交戲，走走過場而已。

 

　　怕就怕又是這班人去為香港謀未來25年的話，試問和過25年有何分別？有甚麼創新施政？敢不敢觸動華資財團利益？如何解決香港嚴峻深層次矛盾？先要看看一般市民，居者無其屋，生活何其苦。

 

　　若然又是李氏父子，又是那些大孖沙，到頭來又是俾面派對，怕得罪黃生郭生、怕鄭生吳生不高興、怕阿乜生物生去北京告狀，恐怕又是一事無成。

 

　　唯望月底公布的政綱，雖不一定要像國家主席習近平講的走向共同富裕，但起碼也要以民為本。若非如此，我都走人。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#李家超 #華資財團 #建制派 #政綱 #深層次矛盾 #選舉團

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk