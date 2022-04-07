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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

07/04/2022

真命天子李家超

#林鄭月娥 #李家超 #特首選舉
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　　政務司司長李家超參選下屆行政長官選舉，肯定的是唯一獲得足夠提名的候選人。早前已寫過今次選舉只有一人入閘，既防建制派分裂，亦怕節外生枝；亦早已寫過不管林鄭抗疫成功與否，一定無得留低，

 

　　現時香港土地房屋供應嚴重不足，改革背後都觸動地產霸權利益。警隊出身的人，紀律嚴明、執行力強，而且和本地財團關係少。讓紀律部隊出身的人當特首，在改革香港制度和頂住地產霸權干預，以強硬手段確保國家安全及香港穩定，完全合情合理。

 

(資料圖片)

 

　　看看過去幾個特首，第一任特首董建華，來自商界，反映中央重視香港國際金融中心地位，讓馬照跑、舞照跳的資本主義繼續發光發亮，加上當時國家仍未加入世貿(WTO)，需要商界力量，不言而喻。

 

　　何況董建華與時任國家主席江澤民關係好，又得香港商界接受；但他上任後「八萬五」房屋政策撼動了地產霸權利益，又駕馭不到公務員系統，即使搞了問責制也不行，最終亦在商界強大影響力下離職。

 

　　之後兩次用上政務官出身曾蔭權和林鄭月娥，本以為可以順利施政，怎知地產霸權在選委會的影響力，令他們不想亦不敢大規模解決土地供應問題。專業人士梁振英做過5年，得中央重視，一樣在土地供應上阻力重重，而且估計在選委會得不到足夠支持而不能連任。

 

　　商人不行、專業人士不行、AO更不堪……還有甚麼選擇？

 

　　從2019年黑暴衝擊到過去兩年防疫抗疫反覆，已反映AO治港之不濟；際此百年不遇的大變局，中國和西方國家關係惡化，甚至脫勾決裂的可能性不少，台海觸發衝突機會更大。未來特首需要一個強人非常重要，亦反映中央極之重視國家安全，所以中央屬意李家超，是大勢所趨。

 

　　現任特首林鄭月娥宣布所謂不尋求連任，是甚麼意思？

 

　　全是托詞。

 

　　還說去年3月已向中央表達不尋求連任。不是說她講假話，只是她說話的背景不合情，不符合她的性格，而且早在一年前，時間上也不合理。

 

　　眾所周知，若沒有中央祝福，是不可能連任的。

 

　　為甚麼在去年3月向中央表達不尋求連任？

 

　　要搞清楚的是她在2019年黑暴時無力應對搞到眾叛親離，不認錯不辭職；2020年防疫時漏洞百出搞到怨聲載道，不認錯不辭職。到了2021年3月中央已準備港區國安法和完善選擇制度去應對香港的管治，解決長治久安的時候，卻向中央表達不尋求連任；是否不符合她的性格，時機是否不合理？

 

　　相信她是想試探中央對她連任的看法。因為口頭說不尋求連任，不代表不可以改變主意。今天以家人作不尋求連任作理由，明天也可以為港人作理由宣布去馬參選。

 

　　為甚麼說她的講法是不符合事實呢？

 

　　若她真的不準備連任，為何去年10月宣布她任內最後一份施政報告時，竟然提出一個大膽的北部都會區策略計劃？而這個發展計劃根本是不可能在她任內最後一年完成，甚至連開展可行性研究也做不到。既然已經決定不尋求連任，怎可能作這樣一個大決定？

 

　　而且就是在她向中央表達了不尋求連任後，繞過發展局、找了一個退休高官，幾個人做了幾個月度出來的計劃。連怎樣推行、花幾多錢都沒數據，就急就章的宣布，究竟為甚麼？

 

　　若果真有心搞好香港，尤其是土地和房屋供應，為甚麼不是一上任就宣布發展北部都會區策略計劃？明知香港沒有土地，房屋問題這麼嚴重，在任內五年樓價還屢創新高時，竟然提出一個要搞10幾年才有第一批人入住的東大嶼填海計劃。

 

　　兩年前，她還，不肯搬遷和縮減規模，堅持開展和推動新界北沙嶺殯儀城工程啊？

 

　　若她真的不準備連任，為何在今年1月底，任內最後六個月不夠日子，突然公布政府架構重組方案，建議增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局、改組食物及衞生局、重組民政事務局呢？

 

　　不在其位，不謀其政。

 

　　既然已經準備收拾細軟，準備離開禮賓府，而防疫抗疫仍是頭等大事時，為甚麼匆匆提出這樣大規模的行政管治改革？下屆特首的施政理念和方針如何，應該要予以尊重。1月底才提出方案，是越俎代庖；倒不如說是刻意展現自己的「治港藍圖」，希望得到中央認可，祝福連任。

 

　　由此可見，她是把個人榮辱置於港人利益之上。其實，從她2019年未能平暴平亂，以及2020年至今防疫抗疫不力，民心盡失，已可斷定無得留低，說自己去年3月已提出不尋求連任，只是想挽回一點面子吧。

 

 

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