抗疫就是兩條路線之爭

昨天(23日)特首林鄭出席立法會視頻答問會中，其中被問到港大醫學院梁卓偉團隊預料，疫情發展會有兩個方向，包括「清零」及「走向風土病」，叫政府早作決定。

林鄭表示，研究及學術評估有參考價值，惟現實情況複雜得多，指抗疫不是兩條路線之爭，強調本港抗疫目標與國家一致，現時政府目標是以最少的代價達到最大的效益，最大限度減少疫情對經濟社會的影響，以通關為目標，包括對內地及對外。





她的講話好像很對，首先把港大醫學院梁卓偉團隊的研究「界定」為學術評估，說現實情況複雜得多，就是說你們這些關在象牙塔裏做的研究，根本不現實，然後說抗疫不是兩種路線之爭。

她說完抗疫不是兩種路線之爭，即講大原則「抗疫目標與國家一致」，甚至引用國家主席習近平「以最少的代價達到最大的效益」……講了一大堆，就是不願在「清零」及「走向風土病」兩者之間做決定，就是玩模棱兩可。她把這些話埋在大原則之下，就更凸顯她的心計。

她刻意淡化中國和西方抗疫方法的重大分歧。兩年來，疫情肆虐全球，防疫抗疫正正是抗疫方法兩條路線之爭。為甚麼抗疫就是兩條路線之爭？

(資料圖片)

「清零」是國家堅持的「動態清零」政策，「走向風土病」說得直接就是西方國家的躺平「與病毒共存」政策。抗疫就是「動態清零」和「與病毒共存」兩種方法。中國自己堅持「動態清零」抗疫政策，你們西方國家，還有新加坡日韓等國家「躺平」，要「與病毒共存」，沒有問題。

但中國的「動態清零」政策被不斷被西方猛烈抨擊，為甚麼呢？

因為中國推行「動態清零」政策非常成功，即使初時圍封強檢諸多不便，但過後一切如常；而且生產復元較快，比其他國家成功。此外，推行「動態清零」的經濟成本很大，以西方國家推崇的自由主義和市場經濟原則，這既不合乎經濟效益，應該說不合乎資本家經濟效益，亦和一直主張自由放任主義背道而馳。即使像英國澳洲等國家在疫情第一波和第三波時做過，現在面對Omicron也不敢再提。

香港的醫生、專家、學者、高官以至特首，都是西方價值追隨者，從來對國內一套不予認同。過去兩年香港就是不跟從國內一套，所以沒法通關。

在香港做全民強檢會有很大困難，大家都知道，中央已舉全國之力來港協助，林鄭之前不是說3月做嗎？全港學校提早放暑假，就是騰空校舍作全民檢測嗎？為甚麼突然「發現」需要動用大量資源而取消？請問甚麼才是適當時機？

她又說仍未放棄全民檢測，其實她百分百不會做，而且擺到明「躺平」了。不做全民強檢，而且在每日上萬人確診，兩百人死亡時，竟然預早宣布4月放寛防疫限聚措施，是否有問題？

她說防疫抗疫以通關為目標，包括對內地及對外。大家都知道和內地通關，先要「動態清零」，再和內地「健康碼」接軌，現在決定躺平，之前講的「港康碼」又無疾而終；卻宣布4月1號開始容許開放西方9個國家航班來港，背後不正正反映她懶理和內地通關的重要性和迫切性嗎？背後不正正反映她重視的西方價值觀嗎？

從她翻來覆去的表現，是為了爭取連任，2月底說3月強檢，是對連任仍有幻想；但一句特區政府負上抗疫的主體責任，她知道北京對她防控第5波疫情的不滿。現在肯定連任無望，心有不甘，躺平抵制……

不做全民檢測、宣布重開9個國家航班來港、提早公布放寛防疫措施時間……這都不是「動態清零」抗疫政策，而是搞「與病毒共存」躺平政策。這不是兩條路線之爭嗎？而且都是拿港人生命健康作賭注。

是誰站在另一條路線上？



