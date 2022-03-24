  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政是有心
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

24/03/2022

抗疫就是兩條路線之爭

#動態清零 #與病毒共存 #林鄭月娥 #抗疫
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　昨天(23日)特首林鄭出席立法會視頻答問會中，其中被問到港大醫學院梁卓偉團隊預料，疫情發展會有兩個方向，包括「清零」及「走向風土病」，叫政府早作決定。

 

　　林鄭表示，研究及學術評估有參考價值，惟現實情況複雜得多，指抗疫不是兩條路線之爭，強調本港抗疫目標與國家一致，現時政府目標是以最少的代價達到最大的效益，最大限度減少疫情對經濟社會的影響，以通關為目標，包括對內地及對外。

　　她的講話好像很對，首先把港大醫學院梁卓偉團隊的研究「界定」為學術評估，說現實情況複雜得多，就是說你們這些關在象牙塔裏做的研究，根本不現實，然後說抗疫不是兩種路線之爭。

 

　　她說完抗疫不是兩種路線之爭，即講大原則「抗疫目標與國家一致」，甚至引用國家主席習近平「以最少的代價達到最大的效益」……講了一大堆，就是不願在「清零」及「走向風土病」兩者之間做決定，就是玩模棱兩可。她把這些話埋在大原則之下，就更凸顯她的心計。

 

　　她刻意淡化中國和西方抗疫方法的重大分歧。兩年來，疫情肆虐全球，防疫抗疫正正是抗疫方法兩條路線之爭。為甚麼抗疫就是兩條路線之爭？

 

(資料圖片)

 

　　「清零」是國家堅持的「動態清零」政策，「走向風土病」說得直接就是西方國家的躺平「與病毒共存」政策。抗疫就是「動態清零」和「與病毒共存」兩種方法。中國自己堅持「動態清零」抗疫政策，你們西方國家，還有新加坡日韓等國家「躺平」，要「與病毒共存」，沒有問題。

 

　　但中國的「動態清零」政策被不斷被西方猛烈抨擊，為甚麼呢？

 

　　因為中國推行「動態清零」政策非常成功，即使初時圍封強檢諸多不便，但過後一切如常；而且生產復元較快，比其他國家成功。此外，推行「動態清零」的經濟成本很大，以西方國家推崇的自由主義和市場經濟原則，這既不合乎經濟效益，應該說不合乎資本家經濟效益，亦和一直主張自由放任主義背道而馳。即使像英國澳洲等國家在疫情第一波和第三波時做過，現在面對Omicron也不敢再提。

 

　　香港的醫生、專家、學者、高官以至特首，都是西方價值追隨者，從來對國內一套不予認同。過去兩年香港就是不跟從國內一套，所以沒法通關。

 

　　在香港做全民強檢會有很大困難，大家都知道，中央已舉全國之力來港協助，林鄭之前不是說3月做嗎？全港學校提早放暑假，就是騰空校舍作全民檢測嗎？為甚麼突然「發現」需要動用大量資源而取消？請問甚麼才是適當時機？

 

　　她又說仍未放棄全民檢測，其實她百分百不會做，而且擺到明「躺平」了。不做全民強檢，而且在每日上萬人確診，兩百人死亡時，竟然預早宣布4月放寛防疫限聚措施，是否有問題？

 

　　她說防疫抗疫以通關為目標，包括對內地及對外。大家都知道和內地通關，先要「動態清零」，再和內地「健康碼」接軌，現在決定躺平，之前講的「港康碼」又無疾而終；卻宣布4月1號開始容許開放西方9個國家航班來港，背後不正正反映她懶理和內地通關的重要性和迫切性嗎？背後不正正反映她重視的西方價值觀嗎？

 

　　從她翻來覆去的表現，是為了爭取連任，2月底說3月強檢，是對連任仍有幻想；但一句特區政府負上抗疫的主體責任，她知道北京對她防控第5波疫情的不滿。現在肯定連任無望，心有不甘，躺平抵制……

 

　　不做全民檢測、宣布重開9個國家航班來港、提早公布放寛防疫措施時間……這都不是「動態清零」抗疫政策，而是搞「與病毒共存」躺平政策。這不是兩條路線之爭嗎？而且都是拿港人生命健康作賭注。

 

　　是誰站在另一條路線上？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多政是有心文章

你可能感興趣

#動態清零 #與病毒共存 #林鄭月娥 #抗疫

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk