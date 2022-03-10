南韓最大反對黨國民力量候選人尹錫悅以不足0.8個百分點，險勝執政共同民主黨候選人李在明，使得保守派力量在時隔5年後重回青瓦台，朝鮮半島以至整個東北亞局勢都面臨洗牌。可圈可點的是，正是北韓金氏政權在投票前頻射導彈，促成了這一結果。

尹錫悅當選南韓總統（AFP圖片）

南韓總統選舉投票激烈（AFP圖片）





南韓憲法規定，總統任期5年但不得連任。因此，主張南北韓和解，並與中國發展穩定關係的現任總統文在寅，只有透過其接班人李在明勝選，才能延續其政策；一旦李在明落敗，在總統落台難逃遭清算的殘酷政治生態下，不僅是文在寅的政治理念折枝，就連他下台後的個人命運，現在亦交到了反對黨手中。



文在寅個人命運難料



回看這場選舉，在投票前一周，擁有近7%民調支持率的另一在野黨候選人安哲秀退選，改為支持尹錫悅。而在投票當日，南韓的單日新增新冠肺炎確診個案，亦首度突破30萬宗。作為執政黨候選人，李在明即使是在這麼不利的情況下，亦僅僅比尹錫悅少了25萬票，可謂「雖敗猶榮」。



如果沒有了北韓插一腳，這不足0.8個百分點的差距，還真不知道會是鹿死誰手。踏入今年，也就是距南韓總統選舉兩個多月的時間，北韓進行了一系列導彈試射，由高超音速彈道導彈至中程彈道導彈，對外展示了北韓過去數年在導彈技術方面的驚人進展。



北韓核試場選前發現異動



對於南韓執政黨來說，更為致命的是就在投票前一天，美國核監測組織公布衛星圖片，顯示北韓豐溪里核試場自2018年以來首次出現施工活動，可能是恢復至核試狀態。對於南韓選民而言，在青瓦台試圖推動南北和解的這幾年，北韓卻積極發展導彈技術，更有意恢復核武，無疑證明文在寅的政策失敗了。

（Shutterstock圖片）



北韓當局不可能不了解其一系列舉動，對文在寅政府和執政黨的負面影響，那麼平壤為何要打擊這位主張半島和平的總統？較為遠的因素是，美國前總統特朗普在任時期，朝美雙方在文在寅穿針引線下舉行了兩輪「特金會」，卻未達成果，已經令北韓領袖金正恩放棄了對文氏的期望。北韓方面非常清楚，對朝鮮半島局勢具有決定性影響力的是白宮，而非青瓦台。



朝鮮半島即將迎來驚濤駭浪



由於美國遲遲不願在解除經濟封鎖等事項上讓步，北韓也就不再守株待兔，而走回激烈鬥爭的道路。從較近的因素而言，新冠疫情後北韓的經濟困境更為嚴峻，也難以在解封問題上一拖再拖。更何況俄烏戰爭爆發後，美國和北約皆受制於俄羅斯的核武威懾，任由烏克蘭孤軍作戰。已經擁有核彈的北韓看在眼裏，自有一番新的盤算。



主張和平的勢力退卻，換上主張美韓合作強硬面對北韓的尹錫悅，正好為平壤創造了放開手腳的「鬥爭機會」，朝鮮半島恐怕即將迎來驚濤駭浪。