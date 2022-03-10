  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
時事要聞娛樂情報FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

10/03/2022

南韓變天半島駭浪

#南韓 #總統大選 #國民力量 #尹錫悅 #民主黨 #李在明 #文在寅 #北韓 #導彈試射 #特金會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

    每周四更新

　　南韓最大反對黨國民力量候選人尹錫悅以不足0.8個百分點，險勝執政共同民主黨候選人李在明，使得保守派力量在時隔5年後重回青瓦台，朝鮮半島以至整個東北亞局勢都面臨洗牌。可圈可點的是，正是北韓金氏政權在投票前頻射導彈，促成了這一結果。

 

尹錫悅當選南韓總統（AFP圖片）

 

南韓總統選舉投票激烈（AFP圖片）



　　南韓憲法規定，總統任期5年但不得連任。因此，主張南北韓和解，並與中國發展穩定關係的現任總統文在寅，只有透過其接班人李在明勝選，才能延續其政策；一旦李在明落敗，在總統落台難逃遭清算的殘酷政治生態下，不僅是文在寅的政治理念折枝，就連他下台後的個人命運，現在亦交到了反對黨手中。

文在寅個人命運難料

　　回看這場選舉，在投票前一周，擁有近7%民調支持率的另一在野黨候選人安哲秀退選，改為支持尹錫悅。而在投票當日，南韓的單日新增新冠肺炎確診個案，亦首度突破30萬宗。作為執政黨候選人，李在明即使是在這麼不利的情況下，亦僅僅比尹錫悅少了25萬票，可謂「雖敗猶榮」。

　　如果沒有了北韓插一腳，這不足0.8個百分點的差距，還真不知道會是鹿死誰手。踏入今年，也就是距南韓總統選舉兩個多月的時間，北韓進行了一系列導彈試射，由高超音速彈道導彈至中程彈道導彈，對外展示了北韓過去數年在導彈技術方面的驚人進展。

北韓核試場選前發現異動

　　對於南韓執政黨來說，更為致命的是就在投票前一天，美國核監測組織公布衛星圖片，顯示北韓豐溪里核試場自2018年以來首次出現施工活動，可能是恢復至核試狀態。對於南韓選民而言，在青瓦台試圖推動南北和解的這幾年，北韓卻積極發展導彈技術，更有意恢復核武，無疑證明文在寅的政策失敗了。

 

（Shutterstock圖片）


　　北韓當局不可能不了解其一系列舉動，對文在寅政府和執政黨的負面影響，那麼平壤為何要打擊這位主張半島和平的總統？較為遠的因素是，美國前總統特朗普在任時期，朝美雙方在文在寅穿針引線下舉行了兩輪「特金會」，卻未達成果，已經令北韓領袖金正恩放棄了對文氏的期望。北韓方面非常清楚，對朝鮮半島局勢具有決定性影響力的是白宮，而非青瓦台。

朝鮮半島即將迎來驚濤駭浪

　　由於美國遲遲不願在解除經濟封鎖等事項上讓步，北韓也就不再守株待兔，而走回激烈鬥爭的道路。從較近的因素而言，新冠疫情後北韓的經濟困境更為嚴峻，也難以在解封問題上一拖再拖。更何況俄烏戰爭爆發後，美國和北約皆受制於俄羅斯的核武威懾，任由烏克蘭孤軍作戰。已經擁有核彈的北韓看在眼裏，自有一番新的盤算。

　　主張和平的勢力退卻，換上主張美韓合作強硬面對北韓的尹錫悅，正好為平壤創造了放開手腳的「鬥爭機會」，朝鮮半島恐怕即將迎來驚濤駭浪。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#南韓 #總統大選 #國民力量 #尹錫悅 #民主黨 #李在明 #文在寅 #北韓 #導彈試射 #特金會

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk