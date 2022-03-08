俄羅斯對烏克蘭開戰，揭示著全球安全形勢已進入風高浪急的深水區，大船且要避免重蹈鐵達尼式的悲劇，小船就更需細觀天象，勤測水文。全球政治氣候巨變，台島亦因此陷入焦慮：





龐佩奧在台灣的總統府發言（台灣的總統府網頁）





一方面，「今日烏克蘭明日台灣」的宿命式議題在島內傳得沸沸揚揚﹔另一方面，島內對於美國的安全保障訴求亦水漲船高，再度有輿論提出美國對台戰略清晰化的願想。在這種集體焦慮情緒的推動下，上月24日美國在台辦事處（AIT）網頁遭到台灣網友出征，不僅質問美國是否會協防烏克蘭，更直白地追問：「台灣若遭攻擊，你們真的會幫忙台灣嗎？」





台島對拜登不滿情緒上升







前美軍參謀長聯席會議主席穆倫受拜登指派訪台（台灣的總統府網頁）





恰恰就在島內對民主黨拜登政府的不滿情緒直線上升時，美國前共和黨政府的國務卿蓬佩奧訪台了。他的訪台時機，正好在2月28日中美《上海公報》發表50周年紀念日之後，及中國大陸兩會召開前的短暫「空隙區」，足以令他的訪台影響力發揮最大作用。



這個時間點的敏感性，蔡英文政府和蓬佩奧再了解不過，因為後者擔任國務卿期間，亦每每在兩岸局勢的敏感時間點上，沿北京設立的紅線「踩界而行」。用北京的話說，就是一步一步把中美達成的「一個中國」共識「空心化」。萬料不到的是，普京偏偏就在蓬佩奧到訪台灣前出兵烏克蘭。在此巨大變局下，北京以後會以何種方式來回應台海問題上的踩界行為，就真的成了台島需要審慎考量的未知之數。





拜登代表團搶閘訪台







蔡英文（中）在總統府接見拜登代表團（台灣的總統府網頁）





說時遲，那時快，就在蓬佩奧啟程前夕，美國總統拜登指派的代表團搶閘訪台。在烏克蘭陷入戰火之際，美國朝野政要連環訪台，表面上熱鬧，實質上混亂。基於民主、共和兩黨已鬧得水火不相容的政治現實，拜登代表團與蓬佩奧的訪台，自然也帶有黨爭的色彩。



事實上，如果為「今日烏克蘭明日台灣」的恐慌症「溯源」，恐怕也正是來自美國。本月23日，就在普京下令出兵烏東「維和」之後，有意再度問鼎白宮的前總統特朗普，就在一個電台節目中公開抨擊拜登治國無方，宣稱烏克蘭之後就是台灣。作為另一位有意競選總統的共和黨重量級人物，特朗普時代的國務卿，蓬佩奧訪台期間，一旦發表諸如美台戰略清晰化等強硬言論，既刺激島內對拜登政府的不滿，亦可能令大陸認定是為美國政府代言。





國安使團維護白宮正統





為了壓制共和黨潛在競選對手在台灣的活動，拜登精心安排了他的訪台代表團人選，由在小布殊及奧巴馬時期出任美軍參議長聯席會議主席的穆倫率領，對外公開的代表團成員名單亦是清一色前白宮層級的國安要員。拜登對外釋放出的訊息是：



他指派了一個專業的國安高層使團訪台，這個代表團處理的並非拜登團隊的政治事務，而是涉及美國國家利益的地區安全事務。基於這一原則，任何其他政治人物或是媒體，基於黨派之爭而影響總統國安使團的訪問成效，就要冒上削弱美國國家利益的危險。





65公里長的俄軍車隊兵臨基輔城下（互聯網截圖）





蓬佩奧遇上全台大停電





因此，當3月2日晚拜登代表團的專機離開，而蓬佩奧抵台之時，誰是美國政府對台政策的「正統」也已清晰化。次日上午，蔡英文在總統府接見蓬佩奧，並頒特種大綬景星勳章，以表彰他對台美關係貢獻。然而此時竟然還遇上了全台大停電，授勳儀式的網路直播就此取消。



至於拜登使團對蔡政府面授了甚麼，其實也並沒有甚麼懸念，重返亞洲已是美國跨黨派共識，即使拜登政府當下可能為了專注烏克蘭局勢而要求在台海避免摩擦，也只會是一時的緩兵之計﹔另一方面，雖然美國對華政策已有跨黨派共識，但仍會伴隨競選與黨爭的不確定性。雖然今天拜登代表團向蔡政府宣示了誰是美國的「正統」，但特朗普或蓬佩奧卻可能代表了2024年美國總統選舉後的「未來正統」，到時白宮新主人又會把前朝的各種政策推倒重來。美國的激烈黨爭，亦因此可能會給台島帶來更多的焦慮與不確定。