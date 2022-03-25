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25/03/2022

「你按到靜音」、「畫面窒窒吓」！Zoom Meeting出狀況？活學活用32句英語隨時應對！

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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

 

(Credit: https://stock.adobe.com )

 

　　疫情期間，相信大家都經常需要開Zoom meeting。在進行Zoom meeting時有可能會遇到的狀況有千百種，例如對方突然斷線、網絡不穩定等，此時該如何用英文跟對方溝通呢？當對方不小心按到靜音了，可以說「You did not open your mic」嗎？同事網絡不穩，想提示他嘗試連接另一個Wi-Fi ，可以說「change your Wi-Fi」嗎？想請對方「共享螢幕」、「打開攝像鏡頭」，或者告知他畫面「窒吓窒吓（斷斷續續）」甚至「聲畫不同步」又可以怎麼說？


　　本周，一於來學習更多在Zoom meeting時可能會派上用場的表達法吧！

 

一、確認成功連線：

 

●    Are you there?

你在嗎？

 

●    Can you see me now?

你看得到我嗎？

 

●    Can you hear me now?

你聽到我的聲音嗎？

 

●    Hello, I can see you now.

你好，我看到你了。

 

二、有關畫面 / 鏡頭：

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

●    You've frozen.

你的畫面停住了。

 

●    I’m sharing my screen. Can everyone see it?

我正在共享螢幕，大家都看到嗎？

 

●    Could you please turn on your webcam?

請問可否開啟鏡頭嗎？

 

●    Can you share your screen?

你可以共享螢幕嗎？

 

●    Can you see the screen I just shared?

你看到我剛剛共享的螢幕嗎？

 

三、聲音問題 / 聲音跟畫面不同步：

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

●    You're on mute.

你按到靜音了。

 

●    I’m sorry, I can’t hear you very well. It’s quite noisy in the background.

對不起，我聽不太清楚，背景有點吵。

 

●    Your sound is a bit quiet. Could you speak a bit more loudly, please?

你的聲音有點小，麻煩可以大聲一點嗎？

 

●    Could you write your question/ comment in the chat?

你能在聊天框中寫下你的問題/評論嗎？

 

●    It seems like your audio is out of sync 不同步.

你的聲音跟畫面似乎不同步。

 

●    Could you please mute靜音 your microphone?

可以把麥克風調成靜音嗎？

 

●    Could you please unmute取消靜音 your microphone?

可以開啟麥克風嗎？

 

●    Could you please turn up調高 the mic volume音量?

可以調高麥克風音量嗎？

 

●    Could you please turn down調低 / lower the mic volume?

可以調低麥克風音量嗎？

 

●    Can you plug in your earphones?

你可以接上耳機嗎？

 

●    Can you please speak up?

可以請你講大聲一點嗎？

 

●    Can you please lower your voice?

可以請你講小聲一點嗎？

 

●    I can't hear you clearly.

我聽不太清楚你的聲音。

 

四、訊號不穩：

 

(Credit: https://stock.adobe.com)

 

●    The Wi-Fi isn’t very good, I’ll drop off and reconnect.

我的Wi-Fi接收不太好，我嘗試重新連接。

 

●    I’m afraid the connection is not very good.

恐怕我的網絡不是很好。

 

●    I'm afraid you've got poor Internet connection.

你的網絡訊號好像有點弱。

 

●    I’m sorry, I think we missed that; you just froze.

抱歉，我們剛剛好像聽不到你說話，你的畫面剛剛卡住了。

 

●    Sorry, I didn't get your last sentence. You were breaking up訊號斷斷續續. I guess you were asking about ......

抱歉，我沒有聽清楚你剛剛講的那一句，訊號有點斷斷續續。

 

●    Um......I think you are breaking up.

嗯...我覺得你的畫面斷斷續續的。

 

●    The connection was lost. Can you say that again?

剛才訊號斷了。你可以再說一次嗎？

 

●    I'm sorry. I just got disconnected斷線. Can you say that again?

對不起，我剛斷線了。你可以再說一次嗎？

 

●    Let me switch to 切換到a different Wi-Fi. I'll be right back.

讓我切換到其他Wi-Fi。我馬上就回來。

 

●    Is that better?

現在好點了嗎？

 

　　都記起來了嗎？下次要開Zoom meeting時，假如遇到上述提到的狀況，就可以活學活用，將這些實用的句子穿插在你的英文對話中了。

 

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