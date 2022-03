「你按到靜音」、「畫面窒窒吓」！Zoom Meeting出狀況？活學活用32句英語隨時應對！

(Credit: https://stock.adobe.com )

疫情期間,相信大家都經常需要開Zoom meeting。在進行Zoom meeting時有可能會遇到的狀況有千百種,例如對方突然斷線、網絡不穩定等,此時該如何用英文跟對方溝通呢?當對方不小心按到靜音了,可以說「You did not open your mic」嗎?同事網絡不穩,想提示他嘗試連接另一個Wi-Fi ,可以說「change your Wi-Fi」嗎?想請對方「共享螢幕」、「打開攝像鏡頭」,或者告知他畫面「窒吓窒吓(斷斷續續)」甚至「聲畫不同步」又可以怎麼說?



本周,一於來學習更多在Zoom meeting時可能會派上用場的表達法吧!

一、確認成功連線:

● Are you there?

你在嗎?

● Can you see me now?

你看得到我嗎?

● Can you hear me now?

你聽到我的聲音嗎?

● Hello, I can see you now.

你好,我看到你了。

二、有關畫面 / 鏡頭:

(Credit: https://stock.adobe.com)

● You've frozen.

你的畫面停住了。

● I’m sharing my screen. Can everyone see it?

我正在共享螢幕,大家都看到嗎?

● Could you please turn on your webcam?

請問可否開啟鏡頭嗎?

● Can you share your screen?

你可以共享螢幕嗎?

● Can you see the screen I just shared?

你看到我剛剛共享的螢幕嗎?

三、聲音問題 / 聲音跟畫面不同步:

(Credit: https://stock.adobe.com)

● You're on mute.

你按到靜音了。

● I’m sorry, I can’t hear you very well. It’s quite noisy in the background.

對不起,我聽不太清楚,背景有點吵。

● Your sound is a bit quiet. Could you speak a bit more loudly, please?

你的聲音有點小,麻煩可以大聲一點嗎?

● Could you write your question/ comment in the chat?

你能在聊天框中寫下你的問題/評論嗎?

● It seems like your audio is out of sync 不同步.

你的聲音跟畫面似乎不同步。

● Could you please mute靜音 your microphone?

可以把麥克風調成靜音嗎?

● Could you please unmute取消靜音 your microphone?

可以開啟麥克風嗎?

● Could you please turn up調高 the mic volume音量?

可以調高麥克風音量嗎?

● Could you please turn down調低 / lower the mic volume?

可以調低麥克風音量嗎?

● Can you plug in your earphones?

你可以接上耳機嗎?

● Can you please speak up?

可以請你講大聲一點嗎?

● Can you please lower your voice?

可以請你講小聲一點嗎?

● I can't hear you clearly.

我聽不太清楚你的聲音。

四、訊號不穩:

(Credit: https://stock.adobe.com)

● The Wi-Fi isn’t very good, I’ll drop off and reconnect.

我的Wi-Fi接收不太好,我嘗試重新連接。

● I’m afraid the connection is not very good.

恐怕我的網絡不是很好。

● I'm afraid you've got poor Internet connection.

你的網絡訊號好像有點弱。

● I’m sorry, I think we missed that; you just froze.

抱歉,我們剛剛好像聽不到你說話,你的畫面剛剛卡住了。

● Sorry, I didn't get your last sentence. You were breaking up訊號斷斷續續. I guess you were asking about ......

抱歉,我沒有聽清楚你剛剛講的那一句,訊號有點斷斷續續。

● Um......I think you are breaking up.

嗯...我覺得你的畫面斷斷續續的。

● The connection was lost. Can you say that again?

剛才訊號斷了。你可以再說一次嗎?

● I'm sorry. I just got disconnected斷線. Can you say that again?

對不起,我剛斷線了。你可以再說一次嗎?

● Let me switch to 切換到a different Wi-Fi. I'll be right back.

讓我切換到其他Wi-Fi。我馬上就回來。

● Is that better?

現在好點了嗎?

都記起來了嗎?下次要開Zoom meeting時,假如遇到上述提到的狀況,就可以活學活用,將這些實用的句子穿插在你的英文對話中了。