25/03/2022
「你按到靜音」、「畫面窒窒吓」！Zoom Meeting出狀況？活學活用32句英語隨時應對！
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
職場英語教室
逢周五更新
(Credit: https://stock.adobe.com )
疫情期間，相信大家都經常需要開Zoom meeting。在進行Zoom meeting時有可能會遇到的狀況有千百種，例如對方突然斷線、網絡不穩定等，此時該如何用英文跟對方溝通呢？當對方不小心按到靜音了，可以說「You did not open your mic」嗎？同事網絡不穩，想提示他嘗試連接另一個Wi-Fi ，可以說「change your Wi-Fi」嗎？想請對方「共享螢幕」、「打開攝像鏡頭」，或者告知他畫面「窒吓窒吓（斷斷續續）」甚至「聲畫不同步」又可以怎麼說？
本周，一於來學習更多在Zoom meeting時可能會派上用場的表達法吧！
一、確認成功連線：
● Are you there?
你在嗎？
● Can you see me now?
你看得到我嗎？
● Can you hear me now?
你聽到我的聲音嗎？
● Hello, I can see you now.
你好，我看到你了。
二、有關畫面 / 鏡頭：
(Credit: https://stock.adobe.com)
● You've frozen.
你的畫面停住了。
● I’m sharing my screen. Can everyone see it?
我正在共享螢幕，大家都看到嗎？
● Could you please turn on your webcam?
請問可否開啟鏡頭嗎？
● Can you share your screen?
你可以共享螢幕嗎？
● Can you see the screen I just shared?
你看到我剛剛共享的螢幕嗎？
三、聲音問題 / 聲音跟畫面不同步：
(Credit: https://stock.adobe.com)
● You're on mute.
你按到靜音了。
● I’m sorry, I can’t hear you very well. It’s quite noisy in the background.
對不起，我聽不太清楚，背景有點吵。
● Your sound is a bit quiet. Could you speak a bit more loudly, please?
你的聲音有點小，麻煩可以大聲一點嗎？
● Could you write your question/ comment in the chat?
你能在聊天框中寫下你的問題/評論嗎？
● It seems like your audio is out of sync 不同步.
你的聲音跟畫面似乎不同步。
● Could you please mute靜音 your microphone?
可以把麥克風調成靜音嗎？
● Could you please unmute取消靜音 your microphone?
可以開啟麥克風嗎？
● Could you please turn up調高 the mic volume音量?
可以調高麥克風音量嗎？
● Could you please turn down調低 / lower the mic volume?
可以調低麥克風音量嗎？
● Can you plug in your earphones?
你可以接上耳機嗎？
● Can you please speak up?
可以請你講大聲一點嗎？
● Can you please lower your voice?
可以請你講小聲一點嗎？
● I can't hear you clearly.
我聽不太清楚你的聲音。
四、訊號不穩：
(Credit: https://stock.adobe.com)
● The Wi-Fi isn’t very good, I’ll drop off and reconnect.
我的Wi-Fi接收不太好，我嘗試重新連接。
● I’m afraid the connection is not very good.
恐怕我的網絡不是很好。
● I'm afraid you've got poor Internet connection.
你的網絡訊號好像有點弱。
● I’m sorry, I think we missed that; you just froze.
抱歉，我們剛剛好像聽不到你說話，你的畫面剛剛卡住了。
● Sorry, I didn't get your last sentence. You were breaking up訊號斷斷續續. I guess you were asking about ......
抱歉，我沒有聽清楚你剛剛講的那一句，訊號有點斷斷續續。
● Um......I think you are breaking up.
嗯...我覺得你的畫面斷斷續續的。
● The connection was lost. Can you say that again?
剛才訊號斷了。你可以再說一次嗎？
● I'm sorry. I just got disconnected斷線. Can you say that again?
對不起，我剛斷線了。你可以再說一次嗎？
● Let me switch to 切換到a different Wi-Fi. I'll be right back.
讓我切換到其他Wi-Fi。我馬上就回來。
● Is that better?
現在好點了嗎？
都記起來了嗎？下次要開Zoom meeting時，假如遇到上述提到的狀況，就可以活學活用，將這些實用的句子穿插在你的英文對話中了。
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