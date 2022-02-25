  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
辦公室政治小薯茶水間有種生活我做Marketing銷售達人職場英語教室形象UP！廣告背後玄來更精彩命運占星台飛凡年輕夢好書看多點風水蔣知識Pris形象教室
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/02/2022

亞太區領先初創咖啡品牌Perk Coffee「疫」市發圍！將新鮮烘焙的精品咖啡直接速遞到家

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

以咖啡續命，是普遍都市人給自己抓的藥方，或許也是你和我每日的routine。自全球被疫情籠罩，經濟停擺，以往飛機連綿劃破長空的畫面再不復見，就連坐在舒適悠閒的咖啡館，嗅着瀰漫著咖啡香的空氣，聽着磨豆和沖煮的聲音都變得奢侈，要在日常中注入慢活態度實在不易，新加坡初創公司Perk Coffee 就將優質的精品咖啡，直接速遞到家，足不出戶都歎到一杯大師級的美味咖啡。

 

咖啡癡的愛情結晶品

COFFEE

Perk Coffee 由一對熱愛咖啡的伴侶Paul和Serena創立，Serena在肯亞長大，而Paul 在澳洲完成法律學位後移居肯亞，愛上這片土地並成為一名農夫，兩位咖啡癡情投意合，對果味泗溢的咖啡和壯麗的高原種植場深深著迷。離開肯亞之後，他們到夏威夷住了兩年，發現了在科納海邊的美麗種植場。結束這奇妙的旅程後，他們決定定居亞洲並創立Perk Coffee，向大眾分享對咖啡的熱愛，短時間內成為東南亞最大的在線咖啡訂購初創公司。

 

相信新鮮是最好

COFFEE

COFFEE2

 

Perk Coffee 的CEO曾說：「我們非常相信自家出產的咖啡，如果你對產品不滿意，我們不介意退款當作免費試飲，只希望能讓顧客開心。」品牌秉持新鮮就是最好的理念，每週進行兩次烘焙，而且於48小時內送到顧客手中，雖然價格可能比市面的品牌高，但新鮮程度和質量比市面買到的品牌更優勝，保證客人能喝到最新鮮的咖啡，同時亦支援著本地製造，難怪一站式的服務深得顧客鍾愛。

 

 

Perk Coffee提供了多種咖啡產品，咖啡豆、咖啡粉和掛耳式膠囊，專售來自埃塞俄比 亞、巴西和印度尼西亞等世界各地的咖啡豆，而且合乎道德且負責任地採購，顧客只需幾分鐘便享用到可口的咖啡，獨特、濃郁的風味和香氣讓人愛不釋手。

 

 

享用Perk咖啡的試用優惠：https://perkcoffee.co/hk-zh/get-started/?promo=etnetfreetrial#/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk