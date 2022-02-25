亞太區領先初創咖啡品牌Perk Coffee「疫」市發圍！將新鮮烘焙的精品咖啡直接速遞到家

以咖啡續命，是普遍都市人給自己抓的藥方，或許也是你和我每日的routine。自全球被疫情籠罩，經濟停擺，以往飛機連綿劃破長空的畫面再不復見，就連坐在舒適悠閒的咖啡館，嗅着瀰漫著咖啡香的空氣，聽着磨豆和沖煮的聲音都變得奢侈，要在日常中注入慢活態度實在不易，新加坡初創公司Perk Coffee 就將優質的精品咖啡，直接速遞到家，足不出戶都歎到一杯大師級的美味咖啡。

咖啡癡的愛情結晶品

Perk Coffee 由一對熱愛咖啡的伴侶Paul和Serena創立，Serena在肯亞長大，而Paul 在澳洲完成法律學位後移居肯亞，愛上這片土地並成為一名農夫，兩位咖啡癡情投意合，對果味泗溢的咖啡和壯麗的高原種植場深深著迷。離開肯亞之後，他們到夏威夷住了兩年，發現了在科納海邊的美麗種植場。結束這奇妙的旅程後，他們決定定居亞洲並創立Perk Coffee，向大眾分享對咖啡的熱愛，短時間內成為東南亞最大的在線咖啡訂購初創公司。

相信新鮮是最好



Perk Coffee 的CEO曾說：「我們非常相信自家出產的咖啡，如果你對產品不滿意，我們不介意退款當作免費試飲，只希望能讓顧客開心。」品牌秉持新鮮就是最好的理念，每週進行兩次烘焙，而且於48小時內送到顧客手中，雖然價格可能比市面的品牌高，但新鮮程度和質量比市面買到的品牌更優勝，保證客人能喝到最新鮮的咖啡，同時亦支援著本地製造，難怪一站式的服務深得顧客鍾愛。

Perk Coffee提供了多種咖啡產品，咖啡豆、咖啡粉和掛耳式膠囊，專售來自埃塞俄比 亞、巴西和印度尼西亞等世界各地的咖啡豆，而且合乎道德且負責任地採購，顧客只需幾分鐘便享用到可口的咖啡，獨特、濃郁的風味和香氣讓人愛不釋手。



享用Perk咖啡的試用優惠：https://perkcoffee.co/hk-zh/get-started/?promo=etnetfreetrial#/