逾4成打工仔有離職打算！理由是福利太差？點令員工投入度大升9倍？

疫情令職場想法改變，有調查發現香港只有59%員工在未來12個月打算留在現有崗位，即有41%員工有離職打算，情況令人擔心。

香港有超過4成僱員表示，未來12個月打算離職。（資料圖片）

體驗管理平台方案商Qualtrics最近發表2022年員工體驗趨勢報告發現，薪金回報並非員工留下與否的最大考慮，公司的長遠發展對他們更為重要。

宜投資福利制度 改管理方式

Lauren Huntington認為要留住人才，定期聆聽員工反饋很重要。（受訪者提供圖片）

該報告走訪了27個國家近1.4萬名全職員工，目的是了解員工在2021年的工作體驗有何改變。該公司大中華區僱員體驗解決方案策劃師Lauren Huntington表示，報告發現：

1.有59%香港員工計劃在未來12個月內留在原有公司；

2.雖然香港員工福利在過去一年的變化不大，但其不確定因素仍然在65%，而員工耐性亦跌至59%。Lauren Huntington認為福利已不能支持工作，報告為兩個調查結果展示了企業繼續投資和改善員工福祉的迫切性；

3.要利用技術提升工作體驗，因為報告中只五分之一（19%）的受訪者表示公司所提供的技術符合他們預期，48%的人甚至表示會對生產力產生負面影響。所以Lauren Huntington認為投資改善混合工作新常態的技術，最後會得到多方面回報。除了幫助留住員工，提升滿意度，Qualtrics研究顯示對技術感到滿意的員工，其工作的投入度會增加9倍。

Lauren Huntington亦留意到香港企業在近年對人才渴求，亦爭取新世代人才加入，要留住或吸引人才，她認為，企業正尋求新方式吸引和留住人才，亦要考慮管理工作方式上的轉變，強調要定期傾聽、理解員工。她指出，部分區內傳統企業只會每年向員工收取反饋，有些企業更3年才進行一次，這並不符合現時的市場情況。

宜每季收取意見 及時改進

她認為，每季向員工收取意見較為合適，但問到員工在繁忙工作下往往對回饋缺乏耐性時，她就指出，只要利用有效工具讓員工有更佳方式表達意見，其實員工是樂意完成的。Lauren Huntington指，企業更有效、更頻密地了解僱員的體驗，包括其使用的科技、工作時的幸福感水平以及留任的原因，管理人才能把握時機改進和設計新的僱員體驗。

Lauren Huntington最後補充，現時香港吸引和留住人才必要運用新思維及持續改進工作方式。Qualtrics的調查結果顯示，單靠制定新工作排程或提供更佳的薪酬不足以應付目前的挑戰。僱員的工作體驗以及其職業生涯規劃受眾多因素影響，透過不同的管理工具，企業可以更快地識別並應對問題，吸引和挽留人才及創造優勢。



