聘用殘疾人士！研分拆工作！科技公司3策略應對人手短缺問題！

港府大力推動創科發展，加上疫下企業對科技應用需求日增，帶動對資訊科技（IT）人才的改變及需求。惟不論是全球或是本地，IT人才配合仍然不足，尤其新興科技與數碼轉型相關方面。

面對IT人手短缺的問題，本港有科技公司在招募時以3大策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘，以及聘用自由工作者。

人力資源科技公司Cityray Technology董事總經理司徒敬文表示，受業務專業性質所限，不能因人才難求而降低招聘準則。（受訪者提供圖片）

作為一間自主研發「中間件平台」，且主力於不同平台開發人力資源管理系統的人力資源科技公司，Cityray Technology董事總經理司徒敬文表示，公司業務專注於人力資源（HR）領域，因此員工除需要有一定的IT知識及技能外，亦需要有HR知識。加上該企早於1995年將業務拓展至中國內地，員工更需按客戶所在之處，提供相應的專業服務，如按當地勞工法例為客戶分析其需求等。

在IT人才本已不足的情況下，要聘請又懂IT又懂人力資源的人才，可謂困難重重。司徒敬文坦言，雖然該企人才流失率不大，但礙於公司的業務範疇，增加對員工所需技能的要求，以致一向只有少數人前來應徵。惟他補充，該企所提供的服務或多或少都會涉及勞工法例，不可因人才短缺而隨意降低招聘時對員工的技能要求。

續用退休員工 聘請殘疾人士

對此，Cityray Technology以3大招聘策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘、聘用自由工作者，以助解決該企人才短缺危機。

Cityray Technology致力為員工打造愉快工作環境，提供多項家庭友善政策，成效亦獲業界認可。（Cityray Technology官方圖片）

司徒敬文稱，該企於2016年開始與各本地大專院校，以及非牟利機構合作，每年為在學大專生提供2至3個實習名額。除讓大專生可一嘗科技從業員的工作，助他們提早適應職場生活外，亦是該企培育未來職場新鮮人的好機會。他表示，以往曾有大專生在該企實習後，因個人原因，無法繼續原定的學業而向該企求職。在考慮其實習期間的表現，得悉他已具備一定的IT及HR知識，正式聘請該名大專生為全職員工，並任用至今。

為發掘更多本地專才，該企實行多元招聘策略，聘請適合的殘疾人士。司徒敬文指該企現時所任用的兩名殘疾員工，雖然有的是聽力有障礙，但工作表現與健全人士無異，與其他員工相處亦十分融洽，沒有溝通問題。他又指，公司日後或會參與更多由勞工處舉辦的殘疾人士就業計劃，以解決人才需求危機。

研分拆工作 外判形式解需求

除此之外，他明白在外尋找一個合適、有經驗且具備IT及人力資源知識的人才甚艱難，因此會讓其退休員工以自由工作者身份，繼續為該企工作。「懂公司運作、具備相關知識，又有經驗，非自家員工莫屬。已退休的同事可賺小許生活費外，公司又不用額外培訓。」

他補充，Cityray Technology也願意與新一代的斜槓族（Slash）合作，亦正研究公司業務中，除測試、品質控制等方面外，有何種工作可獨立分拆出來，方便以外判形式解決人才需求。