  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/03/2022

聘用殘疾人士！研分拆工作！科技公司3策略應對人手短缺問題！

#創科 #人才短缺 #人力資源 #管理 #招聘 #斜槓族
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　港府大力推動創科發展，加上疫下企業對科技應用需求日增，帶動對資訊科技（IT）人才的改變及需求。惟不論是全球或是本地，IT人才配合仍然不足，尤其新興科技與數碼轉型相關方面。

 

　　面對IT人手短缺的問題，本港有科技公司在招募時以3大策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘，以及聘用自由工作者。

 

人力資源科技公司Cityray Technology董事總經理司徒敬文表示，受業務專業性質所限，不能因人才難求而降低招聘準則。（受訪者提供圖片）

 

　　作為一間自主研發「中間件平台」，且主力於不同平台開發人力資源管理系統的人力資源科技公司，Cityray Technology董事總經理司徒敬文表示，公司業務專注於人力資源（HR）領域，因此員工除需要有一定的IT知識及技能外，亦需要有HR知識。加上該企早於1995年將業務拓展至中國內地，員工更需按客戶所在之處，提供相應的專業服務，如按當地勞工法例為客戶分析其需求等。

 

　　在IT人才本已不足的情況下，要聘請又懂IT又懂人力資源的人才，可謂困難重重。司徒敬文坦言，雖然該企人才流失率不大，但礙於公司的業務範疇，增加對員工所需技能的要求，以致一向只有少數人前來應徵。惟他補充，該企所提供的服務或多或少都會涉及勞工法例，不可因人才短缺而隨意降低招聘時對員工的技能要求。

 

續用退休員工 聘請殘疾人士

 

　　對此，Cityray Technology以3大招聘策略應對，包括招攬實習生、實行多元招聘、聘用自由工作者，以助解決該企人才短缺危機。

 

Cityray Technology致力為員工打造愉快工作環境，提供多項家庭友善政策，成效亦獲業界認可。（Cityray Technology官方圖片）

 

　　司徒敬文稱，該企於2016年開始與各本地大專院校，以及非牟利機構合作，每年為在學大專生提供2至3個實習名額。除讓大專生可一嘗科技從業員的工作，助他們提早適應職場生活外，亦是該企培育未來職場新鮮人的好機會。他表示，以往曾有大專生在該企實習後，因個人原因，無法繼續原定的學業而向該企求職。在考慮其實習期間的表現，得悉他已具備一定的IT及HR知識，正式聘請該名大專生為全職員工，並任用至今。

 

　　為發掘更多本地專才，該企實行多元招聘策略，聘請適合的殘疾人士。司徒敬文指該企現時所任用的兩名殘疾員工，雖然有的是聽力有障礙，但工作表現與健全人士無異，與其他員工相處亦十分融洽，沒有溝通問題。他又指，公司日後或會參與更多由勞工處舉辦的殘疾人士就業計劃，以解決人才需求危機。

 

研分拆工作 外判形式解需求

 

　　除此之外，他明白在外尋找一個合適、有經驗且具備IT及人力資源知識的人才甚艱難，因此會讓其退休員工以自由工作者身份，繼續為該企工作。「懂公司運作、具備相關知識，又有經驗，非自家員工莫屬。已退休的同事可賺小許生活費外，公司又不用額外培訓。」

 

　　他補充，Cityray Technology也願意與新一代的斜槓族（Slash）合作，亦正研究公司業務中，除測試、品質控制等方面外，有何種工作可獨立分拆出來，方便以外判形式解決人才需求。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#創科 #人才短缺 #人力資源 #管理 #招聘 #斜槓族

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk