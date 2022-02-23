逾7成CEO憂失業！最新報告：嚴謹檢疫措施減海外人才來港意欲？

新冠疫情爆發至今，人手缺乏、材料缺乏等問題，嚴重擾亂供應鏈，顛覆性的改變更令全球多間企業的行政總裁（CEO），陷入驚慌及危機。

日前有調查報告指出，勞動力危機更成為今年最受行政總裁最關注的領域之一。有專家建議，CEO應要先調整招聘模式，各界也應以「兩條腿走路」的方式培訓人才。先解決勞動力短缺問題，才可面對未來的難題。

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）日前發布調查報告《2022年艾睿鉑顛覆指數》，訪問了3,000名來自中國（包括香港）、美國、加拿大等地的行政總裁。

趕不上變化 逾7成CEO憂失業

報告提到，與去年相比，行政總裁對於COVID-19疫情的擔憂已下降，反觀是更擔心自動化、人工智能及機械人，會為不同行業帶來更具顛覆性的改變，甚至有72%的CEO擔心今年因要面對勞動力危機、數碼轉型，或因趕不上市場變化，導致業務中斷而失業。

艾睿鉑亞太區業務負責人及董事總經理Shiv Shivaraman表示，香港一直面臨人才缺口的挑戰，疫情期間嚴謹的檢疫措施，大大降低人才從海外搬到香港的吸引力。（資料圖片）

艾睿鉑亞太區業務負責人及董事總經理Shiv Shivaraman指出，勞動力危機成為各大行政總裁最關注，也是最擔心的部分。有80%的行政總裁都持有悲觀的態度，認為該問題將會長期持續。

Shivaraman提到，香港一直面臨人才缺口（Talent Gap）的挑戰，尤其在疫情期間，嚴謹的檢疫措施，大大降低了人才從海外搬到香港的吸引力，缺乏願意進駐香港的勞動力，對於企業要吸引新人才變得更加困難。

他也指出，導致勞動力短缺的其他因素還包括：人口老齡化、住房和生活成本高，這使香港對外地勞工的吸引力下降。「長遠而言，勞動力危機不僅影響白領工作，還影響建築、零售等行業，危及生產力。」惟他認為，現時市場還未有足夠策略解決上述問題，但各界仍要盡力以當前可用的方法，解燃眉之急。

他強調，企業必須「從根源解決問題」，改變他們招聘、培訓和留住員工的方式。所有公司都需要將多元化放在首位和中心位置，找出新的方法來吸引不同地方的人才，不能只把眼光放到同一個區域或行業中。

參考星策略 正規教育表現出眾





Shiv Shivaraman建議香港堅持引進國際化人才的同時，也要自主培養國際化人才，兩條腿走路。（受訪者提供圖片）



同時，香港堅持引進國際化人才的同時，也要自主培養國際化人才，兩條腿走路。Shivaraman直言，香港應投放更多資源培育下一代。

他表示，香港應可參考新加坡的策略，「新加坡憑藉其強大的監管環境，在人才培養方面做得很好，在正規教育方面表現出眾，在生物納米技術等特定領域，又能吸引到外地人才，所以能夠成為《2021年全球人才競爭力指數》中，亞洲唯一一個在吸引和培養人才方面排名前十的國家之一，香港應該加以學習。」



