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24/03/2022

疫情引發婚姻危機！內地抵死「離婚街招」，原來低成本廣告都掂？

#數碼營銷 #WFH #困獸鬥 #低成本廣告 #婚姻危機 #疫情 #防疫分歧 #離婚街招廣告 #感情破裂
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　據聞新冠疫情引發不少婚姻危機，在世界各地分居或申請離婚人數不斷攀升，日本人更稱之爲：「 新冠離婚 」，在疫情期間掀起的離婚潮，似乎一發不可收拾。

 

　　防疫措施如減少外出及 Work From Home 等，導致夫妻呆在家中困獸鬥，朝夕相對，增加磨擦機會，令婚姻關係變得緊張。

 

　　此外有些夫妻倆對於防疫觀念上意見分歧，一方主張「佛系抗疫」，覺得染上新冠病毒，像患普通感冒而已，不必如此緊張，甚至口罩也不願戴上 ; 而另一方則認為防疫措施要做到足，不可掉以輕心，對另一半不理其死活的自私行為，十分失望。為此引發衝突，各走極端，家無寧日。

 

　　加上疫情打擊經濟，不少人失業或放無薪假，財政陷入困境，產生焦慮及負面情緒，壓力爆煲，引致夫妻感情破裂。

 

　　有些夫妻在疫情爆發前，感情已經出現問題，疫情只是催化劑，將二人推向離婚邊緣。面對新冠疫情，婚姻關係，是如此不堪一擊。

 

　　談及離婚，近期看到一則內地的街招廣告，標題為「 離婚通知 」，創意十足，幽默抵死。廣告是低成本製作，只要能發揮創意，一樣可以突圍而出。



（網上截圖；圖片由受訪者提供）

 

 

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