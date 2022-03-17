網民大讚！IKEA廣告就緊急警示、余文樂「Love you bra」抽水！現今廣告吸睛就是王道？

近日看到 IKEA 宜家家居抽水廣告，不得不讚賞其宣傳部工作效率驚人，半夜香港發生輕微地震，翌日早晨抽水廣告已經在網上出現，反應超快。

早前政府將伊利沙白醫院改為定點醫院，專門接收新冠病人，呼籲其他人士避免前往，為此向市民發出「 緊急警示 」。不少人認為此舉小題大做，引起恐慌。宜家家居乘機抽水，宣傳減價優惠。

此外，藝人余文樂上載與吳建豪合照，並寫上：＂Love you bra＂，被網民恥笑他串錯字，將＂bro＂打成＂bra＂。雖然他即時澄清＂brah＂可作＂bra＂，是兄弟的稱呼，並附上字典截圖，但網民不收貨。IKEA 不放過抽水機會，趁勢推銷名為＂Brattby＂環保袋，網民大讚。

這些抽水廣告，既不用花大量金錢製作，又帶來宣傳效果，一舉兩得。相信 IKEA 宣傳部擁有很大的自由度，廣告不用經過重重審批，否則便會錯過最好時機，變成明日黃花，宣傳效果大減。

現今廣告手法百花齊放，只要能吸睛，便是王道。

IKEA 抽水廣告︰

（IKEA Facebook圖片）

（IKEA Facebook圖片）

（IKEA Facebook圖片）