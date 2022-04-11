「豬上司」的致命傷：自以為是！一個決定癱瘓部門一星期？

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公司有接近一百年歷史，經歷十數代不同管理精英的領導，亦有一套完善有效的招聘程序，但仍不能保證一定可以聘請到合格的員工。

扭紋柴正是一例。他沒政治智慧也還算了，但怎麼連丁點管理常識也沒有？

公司規模大，單是亞洲區的辦事處已超過十個，惟財務部只得一個。部門和部門之間，分公司和分公司之間，部門和分公司之間，還有部門、分公司和總部之間的連繫和溝通，因財務總監一個不知所謂的決定而突然癱瘓了。

在曼谷期間，陸續聽到許多人說向財務部拿資料，沒有回覆；申領開支，沒人回答等，導致怨聲載道。影響最大是客戶服務部，客戶來電查詢時，電腦會追蹤到該客戶的一切訂閲紀錄。其中最重要的是交易概覽，而該紀錄每天是由財務部更新的。

自從扭紋柴下令他每個下屬在發布任何資料時必須先經他批准後，此項更新程序一拖再拖，最高紀錄是拖了一星期。客戶服務部變成眾矢之的，收到投訴甚多。

「嘿！」野牛開車送我去機場時說：「扭紋柴以為自己管理著幾個人的公司。」

我們預計這情況不可能延續多少時間，剛返到香港後，便已收到野牛的電話。他說亞洲區MD 收到一個員工匿名投訴，便問扭紋柴他們出了甚麼事。

「怎知扭紋柴返回辦公室，立刻把所有財務部同事召到房間，質問他們誰是告密者，逐一問他們是否有做過。」野牛哈哈大笑說：「他永遠也不會找到告密者。」

「是你？」我下意識問。野牛沒正面回答，他說：「這不是關鍵，問題是他製造了太多麻煩，一定要把他的麻煩公諸於世。」

辦公室政治是雙面刀，具殺傷力，有時傷了別人也傷了自己，扭紋柴活該受罪！