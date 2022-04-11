  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/04/2022

「豬上司」的致命傷：自以為是！一個決定癱瘓部門一星期？

#管理 #職場 #辦公室貼士 #人際關係 #辦公室是非 #打工仔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

（欲知前事，請看性格決定反擊策略！一句「Ask my boss」逼上司出手！瞬間化解辦公室權力鬥爭？

 

　　公司有接近一百年歷史，經歷十數代不同管理精英的領導，亦有一套完善有效的招聘程序，但仍不能保證一定可以聘請到合格的員工。

 

　　扭紋柴正是一例。他沒政治智慧也還算了，但怎麼連丁點管理常識也沒有？

 

　　公司規模大，單是亞洲區的辦事處已超過十個，惟財務部只得一個。部門和部門之間，分公司和分公司之間，部門和分公司之間，還有部門、分公司和總部之間的連繫和溝通，因財務總監一個不知所謂的決定而突然癱瘓了。

 

　　在曼谷期間，陸續聽到許多人說向財務部拿資料，沒有回覆；申領開支，沒人回答等，導致怨聲載道。影響最大是客戶服務部，客戶來電查詢時，電腦會追蹤到該客戶的一切訂閲紀錄。其中最重要的是交易概覽，而該紀錄每天是由財務部更新的。

 

　　自從扭紋柴下令他每個下屬在發布任何資料時必須先經他批准後，此項更新程序一拖再拖，最高紀錄是拖了一星期。客戶服務部變成眾矢之的，收到投訴甚多。

 

　　「嘿！」野牛開車送我去機場時說：「扭紋柴以為自己管理著幾個人的公司。」

 

　　我們預計這情況不可能延續多少時間，剛返到香港後，便已收到野牛的電話。他說亞洲區MD 收到一個員工匿名投訴，便問扭紋柴他們出了甚麼事。

 

　　「怎知扭紋柴返回辦公室，立刻把所有財務部同事召到房間，質問他們誰是告密者，逐一問他們是否有做過。」野牛哈哈大笑說：「他永遠也不會找到告密者。」

 

　　「是你？」我下意識問。野牛沒正面回答，他說：「這不是關鍵，問題是他製造了太多麻煩，一定要把他的麻煩公諸於世。」

 

　　辦公室政治是雙面刀，具殺傷力，有時傷了別人也傷了自己，扭紋柴活該受罪！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #職場 #辦公室貼士 #人際關係 #辦公室是非 #打工仔

更多職場文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk