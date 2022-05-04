遇上「恐怖上司」！上班瘋狂被上司否定、壓榨、洗腦？即Check有無陷入「職場PUA」被精神控制！

如果說拍拖最怕遇到「恐怖情人」，那返工最怕的就是遇上「恐怖上司」！



大家有聽過「PUA」這個名詞嗎？它的全寫是Pick-up Artist，原本是用於兩性關係的，指其中一方不斷用精神打壓的方法來令對方自我懷疑、自卑，從而達到精神控制。「PUA」這個情況不單發生在感情世界上，職場世界一樣會有同樣的情況！不肯定自己有沒有陷入「職場PUA」？那就要留意以下4大特徵！



甚麼是「職場PUA」？



翻查網上資料，「職場PUA」可以定義為上司利用不同的手段去否定自己的下屬，令他們失去自信，但同時又會畀啲「希望」下屬。久而久之，當打工仔陷入了這個「職場陷阱」就會甘願被壓榨，更希望終有日獲得上司的認同。「職場PUA」的上司一般有甚麼招數？即睇以下︰



招數一︰不斷否定／人身攻擊



這類型的上司都是「對人不對事」，目的就是要「調教」出一位「乖員工」！他們最喜歡就是用言語去否定你的付出或是功勞，就好像「你看看別人XXXX」、「效率太低」，然後又會提供一些虛無縹緲的建議，總之就是作出人身攻擊讓你覺得自己有很多的不足。別以為口頭上的攻擊沒殺傷力，聽得愈多，一個人的自尊就會降低，就連自己都開始會否定自己。



（韓劇《我的大叔》劇照）



招數二︰美化壓榨



第二招就是會說很多動聽的說話，就例如︰



「我看好你」

「這些project大好機會來的」

「我最信任的人就是你」



這類型的上司就會打著「給機會」、「看重你」的旗號來名正言順壓榨你，用好說話來洗腦自己的員工，表面上看似是讚賞你，暗地裡又不合理地加重員工的工作量。



招數三︰製造恐慌



職場向來都是自由市場，不打東家打西家，轉工絕是閒事。不過，遇上「職場PUA」就是另一回說法。若然控制狂上司知道你有意另覓出路，他／她就會開始另一輪的洗腦，向你輸入「難搵工」、「市場不樂觀」的負面資訊，務求嚇怕你，令你留在公司。這樣聽來很誇張、很不真實？編者就在朋友聽過一個真實故事，那位員工不但被上司製造恐慌，更被出言恐嚇會向同行說壞話，真恐怖！就快到畢業季，各位freshgrad感覺不對路，記得快轉工！



（日劇《我命中汪定的人》劇照）



招數四︰設立「不可能」的目標



上班不是抱著「Nothing is Impossible」的心態就可以一帆風順的，很多時候進行大大小的project都要講求天時、地利、人和，即是資源、人手和時間都要充足才可以成事。但是在「職場PUA」的情況下，上司總是會派一些緊急和繁複的工作給下屬，而且從來都不會提供任何的指導和協助。完成不到會怎樣？上司就會亳不留面批評你工作效率慢，員工的自信心又再down 一個grade……



看到這邊，你可能會說，上司當然期望下屬幫忙解決問題，又或者上班從來都不是學習的地方。但是，職場是講求人與人之間的合作，如果上司處處針對或是不說道理，工作不會順利。不幸遇到以上的情況，老套說，最重要是「停一停，想一想，」多跟朋友或是家人討論自身的處境，確定問題不是出在自己身上的話，那就無謂留戀在不利發展的公司，捱出情緒病手尾更長，而且說不定外面的世界會更好！



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