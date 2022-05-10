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10/05/2022

吳君如獲選香港國際電影節「焦點影人」！Edan呂爵安都讚犀利！細味喜劇女王4句精警語錄，句句值得深思！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第46屆香港國際電影節（HKIFF46）雖然延期至8月舉行，不過大會早前已公布吳君如為「焦點影人」！以諧星形象深入人心的吳君如，從影以來一直敢於挑戰醜女、妓女、黑幫首領等角色，以大膽搞笑的演技成功征服了觀眾！參演過《霸王花》、《家有囍事》、《金雞》等超過140部電影的吳君如，是香港電影史上累積票房收入最高的女演員，近年她更晉身監製，自監自演勵志電影《媽媽的神奇小子》，憑「蘇媽媽」一角在第17屆「中美電影節」勇奪影后殊榮！非常巴閉！

 

　　吳君如得悉自己成為焦點影人的好消息後，隨即在其個人社交平台上轉貼喜訊並寫道︰「我以諧星，喜劇演員身分得到焦點影人呢個榮譽，係令我最激動！」而早前與吳君如合作拍攝喜劇《闔家辣》的MIRROR成員呂爵安（Edan）亦在其個人社交平台出story恭賀「姑媽好犀利！」

 

吳君如獲選為第46屆香港國際電影節焦點影人。（香港國際電影節相片）

吳君如自監自演賀歲片《闔家辣》，找來鄭中基、梁詠琪、MIRROR成員呂爵安合體搞笑，可惜電影因為疫情未能如期於大年初一上映。

 

　　吳君如從16歲踏入香港演藝圈後，到參演王晶執導的《霸王花》系列電影一炮而紅，繼而走上喜劇之路，一步步成為香港電影界最具份量的喜劇演員。

 

　　眾所周知，吳君如一生都離不開「喜劇」、「搞笑」、「諧星」這些字眼，而且性格大大咧咧，很多人都希望能從她身上得到歡笑，但其實她在鏡頭以外說的話，有不少都是發人深省的慧黠語句！唔信？即刻看看！

 

【吳君如語錄】1.「我是沒她漂亮，但也不去比啊。大家戲路不同又爭甚麼風？」

 

　　老實說，吳君如其實長得並不醜，只是八九十年代的娛樂圈美女眾多，對比同期出道的藍潔瑛、曾華倩、劉嘉玲、張曼玉、邱淑貞等女星，吳君如的顏值的確略遜一籌。她因而自覺不可能去演一些美女或「花瓶」角色，卻又想到美女通常都很在乎自己的形象，不敢去扮演一些表情很誇張的丑角，所以選擇往喜劇方向發展。吳君如曾說：「我是沒她（張曼玉）漂亮，但也不去比啊。大家戲路不同又爭甚麼風？」這句話，正正反映出她看透了外界的俗套比較，更明白自己在演藝路上的定位！

 

下頁睇更多吳君如語錄

 

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