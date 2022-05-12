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12/05/2022

Randstad調查｜2022香港最具吸引力公司出爐！賽馬會、迪士尼上榜！金管局都有份？（附完整名單）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　一年一度的畢業季又到！相信各位fresh grad搵工的時候都會先到網上「收風」，了解一下公司的文化和形象，睇睇是否適合自己。最近，就有間國際人力資源顧問公司就做調查，Randstad得出了香港20大最具吸引力的企業或公司，當中有不少知名大企業或公司都榜上有名，好像是賽馬會、新鴻基地產等。想知你心儀/返緊嘅公司有無入圍？即往下睇啦！

 

　　這個調查到底以甚麼標準去分析呢？基本上跟往年一樣，是次的調查除了有計算到每間公司的品牌知名度及吸引力之外，逾3000位受訪者亦會就企業的不同範疇去評分，例如︰「人工和員工福利」、「Work-life balance」和「晉升機會」等等。

 

（圖片來源︰Randstad網站）

 

　　Randstad得出的結果顯示，今年有5間企業或公司新上榜，分別是美銀集團、為人熟悉的媒體公司彭博、政府部門之一的香港金融管理局、地產公司新世界發展和太古可口可樂。既然有「新人」加入，自然有落榜的公司啦！戴德梁行（Cushman and Wakefield）、瑞銀集團（UBS）、港鐵、IT 諮詢公司Accenture、恆基兆業地產有限公司和德意志銀行就沒再上榜了。

 

即睇20 大最具吸引力企業（按字母順序排列）︰

 

- Bank of America Merrill Lynch （新上榜）

- Bloomberg （新上榜）

- 中華電力有限公司（CLP Power Hong Kong Limited）

- Credit Suisse

- 迪士尼（Disneyland）

- Goldman Sachs

- 香港電燈（HK Electric）

- 香港賽馬會（Hong Kong Jockey Club）

- 香港金融管理局（Hong Kong Monetary Authority） （新上榜）

 

（圖片來源︰香港金融管理局網站）

 

- 國際商業機器公司（IBM）

- J.P. 摩根大通（J.P. Morgan Chase）

- 開雲集團（Kering）

- LVMH

- Morgan Stanley

- 新世界發展有限公司（New World Development） （新上榜）

 

（圖片來源︰新世界發展有限公司網站）

 

- Richemont

- 新鴻基地產（Sun Hung Kai Properties）

- 太古可口可樂（Swire Coca-Cola） （新上榜）

- 太古地產（Swire Properties）

- 香港中華媒氣有限公司（The Hong Kong and China Gas Company —Towngas）

 

資料來源︰Randstad

 

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