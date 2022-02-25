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  • 最新投票︰2022-02-25

    俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，普京指已多次警告西方勿越紅線但未獲理會，強調不是入侵而是迫使烏克蘭放下武器。你點睇今次俄羅斯入侵烏克蘭行動？(378人參與)84

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    你認為中國的取態應是？

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