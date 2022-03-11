俄羅斯攻打烏克蘭，萬七人去制裁俄羅斯，結果是幾日間已在莫斯科上演了一場激烈的金融戰，戰況如何？



以下網文未Fact Check，亦不知有關操作是否真，然筆者一直是金融市場大戶陰謀論信徒，相信文中所講的事，是可以發生的。



驚心動魄的金融圍獵



俄烏戰爭爆發之後，大眾的目光主要聚焦在戰事進展上，其實，在這場戰場背後的金融圍獵才更加驚心動魄。

(1)第一個出場的主角是俄羅斯聯邦儲蓄銀行。



這是一家總部位於俄羅斯聯邦首都莫斯科的金融機構。該銀行擁有2500萬私人客戶(以俄羅斯客戶為主)、130萬商業客戶以及大約1.9萬間分支機構，在俄羅斯私人和商業金融領域均處於領先地位，為東歐地區最大的商業銀行。

(iStock)



2021年，俄羅斯聯邦儲蓄銀行收入432億美元，淨利潤為105億美元，總資產為4872億美元，在英國上市，戰爭爆發之前市值大致是在1100億美元左右。



但是，在俄烏戰爭爆發之後，俄羅斯聯邦儲蓄銀行股價開始暴跌，從最高點21.63元/股到3月2日跌到只剩0.045元/股，市值從1100億美元跌到只剩2.43億美元，也就是只剩點骨頭渣了。



問題是這種暴跌是很不正常的，畢竟不管怎麼樣，這家銀行在過去每年都有上百億美元利潤，淨資產也有700億美元。



即使這家銀行明天破產，將資產拆散了出售，怎麼也能值幾百億美元，怎麼可能市值只有2.43億美元呢？



資本市場對其嚴重低估的邏輯是甚麼呢？



我找境外做投資的朋友問了一下，原來是因為歐美制裁的原因，所有持有俄羅斯聯邦儲蓄銀行股票的機構都得到英國金融監管部門的通知，必須在限定時期清空這隻股票，多少錢都必須賣，否則限定時間到期，券商也會強行幫你賣出！



這就是俄羅斯聯邦儲蓄銀行股價暴跌只剩點骨頭渣的原因。



現在問題來了，正所謂有賣就有買，既然所有金融機構都被要求必須限時清空俄羅斯聯邦儲蓄銀行的股票，那麼又是誰能在這個時候不受限制買入呢？



這個問題當時誰也不知道，反正我問了一下，普通投資者是肯定買不到的！也就是說，有一批神秘的金融機構，可以不受歐美制裁令的限制，按照俄羅斯聯邦儲蓄銀行淨資產打0.02折的價格悄悄買下了這家銀行近40%的股權！



直到3月5日，我看到彭博社一篇報道，上述問題才真相大白，彭博社報道標題是這樣--華爾街已經向俄羅斯廉價的公司股權猛撲過去！



報道截圖就不貼出來了，大致內容我引用一下核心主題--



「隨著美國及其盟友加強對俄羅斯制裁，並且遏制投資者對其資產的需求，部分華爾街公司開始買入俄羅斯股票」。



所以，俄羅斯聯邦儲蓄銀行股價暴跌就是一場精心組織的金融圍獵。



一方面，歐美國家發布制裁令要求投資者必須在限定時期清空該公司股票，造成該公司股價暴跌；另一方面，擁有不受制裁令限制特權的華爾街金融資本卻悄悄以極端廉價的價格買入這些被投資者不顧一切拋售的股票。



一個年盈利100億美元，淨資產700億美元，客戶覆蓋俄羅斯10%以上人群的的最大的國有商業銀行，被華爾街以9700萬美元的價格買走了40%！



同樣事件假如發生在中國是啥概念？



中國最大的國有銀行是工商銀行(01398) ，目前市值大致是1.68萬億人民幣，每年盈利大致是2500億人民幣，假如因為某場戰爭，因為歐美金融資本的巧取豪奪的圍獵，我們的工商銀行被外資以37.11億人民幣價格買走了！



這點投資，工行一周盈利就回來了。



3月4日，美國副國務卿公開宣布，如果俄羅斯從烏克蘭停火撤軍，那麼西方將取消所有因為俄烏戰爭增加的制裁。



如果這種事情真的發生了，那麼這些在歐美資本市場暴跌的俄羅斯企業股價就會很快恢復到原來的市值，現在抄底的華爾街資金，光是在俄羅斯聯邦儲蓄銀行的投資就將獲得近500倍金額高達1000億美元的盈利！



真是比搶錢還來得快的金融圍獵啊！



那麼，俄羅斯聯邦儲蓄銀行只是個案嗎？



不是。



這一輪金融圍獵是針對所有俄羅斯在境外上市企業的。



2014年克里米亞事件之後，因為西方國家的制裁，資金與技術都很難進入俄羅斯。沒辦法，俄羅斯只能將自己最優秀的企業放到境外去上市，包括最大的國有商業銀行，最大的天然氣公司(佔有俄羅斯90%以上的天然氣開採份額)，最大的化肥公司……



現在無一例外受到華爾街金融資本的圍獵，企業市值都只剩一點骨頭渣。



最大的化肥公司市值從百億美元跌到只剩千萬美元，把企業設備拆出來賣掉也不止這點錢；



最大的天然氣公司市值從455億美元跌到只剩2億美元，把企業天然氣開採設備拆了賣也不止這點錢；



俄羅斯最大鋼鐵公司市值從160億美元跌到只剩不到2億美元……



估計這一輪金融圍獵，全球投資俄羅斯境外上市公司的機構(以歐洲金融機構為主)損失在幾千億美元以上，而能夠以骨頭渣價格抄底這些俄羅斯上市公司股票的卻只是少數華爾街金融資本……



以上對境外俄羅斯企業的圍獵只是毛毛雨，華爾街金融資本還有更狠的算計。



(2)更險惡的用心



最近歐美聯手將俄羅斯大部分銀行都踢出了SWIFT系統，同時也給自己留了一個後門--這個後門就是做資源進出口貿易(主要是針對歐美國家)的俄羅斯銀行還留在SWIFT系統。



留後門的理由看起來也是冠冕堂皇的。



假如歐美全面禁止俄羅斯資源出口，那麼會導致油價暴漲，進而推高歐美國家已經很高的通脹指數，所以目前歐美國家還必須在SWIFT系統中給少數俄羅斯銀行留一個後門。



但是，問題真是這樣簡單嗎？



恐怕未必！



站在金融圍獵層面，這種故意給俄羅斯能源出口開一個後門的方式潛藏著險惡的用心。



為甚麼？



現在俄羅斯是啥情況？



首先是盧布匯率暴跌，目前盧布對全球主要貨幣(美元、人民幣)匯率基本腰斬。



以美元為例，戰爭前，1美元大致可以兌換60盧布，現在呢？可以兌換120盧布，也就是現在如果能將美元帶進俄羅斯，買啥東西都是打五折。



這還沒完。



因為盧布匯率腰斬，必然導致進口成本翻倍，俄羅斯除了能產糧食與能源，工業能力很差，基本工業品都要進口，現在進口成本翻倍，那麼必然會導致惡性通脹。



所以俄羅斯央行為了應對惡劣的通脹形勢不得不採取極端的貨幣政策--存款利率一下子提高到20%。



存款利率20%啊！貸款利率至少也要往23%左右向上跑，這麼高的利率，沒有幾家企業能扛得住。企業破產就要找接盤俠，現在俄羅斯盧布匯率一副一瀉千里的樣子，哪家企業破產還願意接受盧布支付？



那麼現在全球主要貨幣最堅挺是哪個？



一個是美元，一個是人民幣，歐元英鎊匯率都有點跌跌不休的樣子(但是與盧布相比還是好得多)。



可惜，因為俄羅斯主要銀行都被踢出了SWIFT系統，人民幣很難進入俄羅斯，所以唯一的選擇就是美元，現在美元在俄羅斯就是最受歡迎的硬通貨。



那麼，美元能進入俄羅斯嗎？



能！



因為美國給自己進口俄羅斯能源留著一個後門，這基本就是外幣進入俄羅斯合法的唯一通道！



理論上，這個後門只能是採購俄羅斯能源，也就是俄羅斯賣出能源，然後收取歐美的貨幣(美元、英鎊、歐元)。



但是，歐美是這個後門非常強勢的控制者，所以有100種辦法向俄羅斯輸出更多的貨幣。



這些更多貨幣進入俄羅斯之後會幹甚麼？



當然就是趁著俄羅斯盧布匯率暴跌、企業大批破產的時候抄底收購俄羅斯優質資產，具體折價幅度參考俄羅斯聯邦儲蓄銀行的案例。



因為能拿出美元、英鎊、歐元等硬通貨來收購的買主就那麼幾個，你不賣，大把人排著隊要賣。



那麼俄羅斯政府能夠干預這種趁火打劫行為嗎？



很難。



現在俄羅斯盧布匯率暴跌，要穩定盧布匯率俄羅斯就急需外匯，而俄羅斯央行的外匯又被歐美國家凍結了一半以上。

俄羅斯太缺外匯了，以至於普京都簽署命令禁止俄羅斯公民攜帶1萬美元以上外匯出境。



按:其實俄羅斯在開戰之前對於西方國家可能的制裁也是有所準備的。包括央行外匯儲備去美元化，提高人民幣儲備份額，提高黃金份額，甚至還儲備了120億美元的現金。



但是，有一個問題是俄羅斯繞不開的障礙，這就是進出口貿易的外匯結算問題。



俄羅斯能源出口主要就是歐美國家，中國份額還不算大，事實上也只有發達國家才能大量購買能源。



同時俄羅斯還需要從歐美國家進口大量工業產品，這就迫使俄羅斯央行必須在歐美國家開設帳戶，儲備一定的外匯進行結算。



這一次沒想到歐美這麼狠，直接將俄羅斯在歐美國家銀行帳戶上的外匯儲備全凍結了，估計有3,000多億美元，超過俄羅斯外匯儲備的一半以上。



因為外匯被歐美凍結一半以上，俄羅斯央行干預盧布匯率缺少彈藥，市場也看出俄羅斯央行的窘態，所以盧布匯率才會跌得這麼狠。



這麼給大家講吧，如果盧布匯率繼續暴跌，俄羅斯央行採取任何貨幣政策都沒用，沒有足夠的外匯儲備干預，俄羅斯物價肯定暴漲，老百姓吃不起飯是會上街鬧事的，俄羅斯政權能否保持穩定就是一個大問題。



所以，雖然明知道歐美為了能源進口故意開一個後門用心險惡，雖然明知道大量外匯從這個後門湧入就是洗劫俄羅斯優質資產，但是與社會動亂、政權穩定相比，即使這些外匯是一杯鴆酒，俄羅斯也只能閉著眼睛先喝了再說。

歐美金融資本對俄羅斯圍獵計劃就是這麼天衣無縫、無懈可擊。



所以，如果普京不通過烏克蘭戰爭拿到自己想要的東西(烏克蘭中立化、去軍事化、去納粹化)，俄羅斯未來將萬劫不復。



外部有北約兵鋒環逼邊境，內部被歐美資本掏空了家底，這個國家還能有啥前途？



現在大家明白我為甚麼在過去文章裏一再強調--烏克蘭戰爭拖得愈久對俄羅斯就愈不利，我們不談國際層面的政治軍事博弈，看看俄羅斯國內，拖得愈久，俄羅斯家底就會被歐美資本掏得愈多，戰事每拖一周甚至一天，俄羅斯都在失血啊！



(3)全球金融市場的走向

現在讓我們把目光回到全球金融市場。



全球金融市場開始出現一些有趣的現象。



俄烏戰爭之後，全球主要貨幣表現大相逕庭。



比如，英鎊跌成了歐元，過去1英鎊大致可以兌換10元人民幣，現在只能兌換8.3元人民幣；



而歐元呢？跌成了美元，過去1歐元大致可以兌換8元人民幣，現在只能兌換6.8元人民幣；

美元還是美元，美元兌換其他幾乎所有貨幣都在走強，俄烏戰爭之後美元指數從96緩慢上升到98.91，呃，只有一種貨幣是例外。



這就是人民幣。



俄烏戰爭之後，人民幣是美元兌換匯率唯一走弱的貨幣。也就是說，目前全世界匯率走勢最強的是人民幣！



在這場俄烏戰爭中，人民幣竟然成為全世界資金最受歡迎的避險貨幣。



為甚麼？



因為歐美國家自己壞了規矩！



他們不僅用制裁令對投資俄羅斯境外上市公司的普通金融投資者進行圍獵，並且爭先恐後去搶奪俄羅斯公民的私人財產，讓全世界資金都感到恐慌。



最近網絡上有一段不知出處的話說的特別好，這裏轉述一下:



「這兩天感覺自己的世界觀崩塌了，不知道是誰帶的頭，西方列強開始無差別的搶奪俄羅斯人的財產，這從根本上違反了西方市場經濟的基本價值觀。



通公民的財產權，也就是物權法，在文明社會是高於國家主權的存在，私人財產神聖不可侵犯在全球化過程中是最深入人心的價值觀。



但是，現在西方列強像鬣狗一樣爭先恐後的去搶奪俄羅斯人的財產，這是一個文明的坍塌。



現在的問題是，基於私人財產權不可侵犯這個共識基礎的西方金融體系和市場經濟體系，在這個共識崩塌之後，還能長久麼？文明的崩塌，原來也就是一念之間的事情。」



這段話後面有個跟帖也很有趣，這裏也引用一下:



講個趣事:我認識的一些富豪圈已經在討論要把他們好不容易潤出去的海外資產和美元信託再想辦法潤回國內，正在潤的那些也叫停了。



好多土豪被俄烏戰爭之後西方世界的騷操作搞毛了，對老牌發達國家「永遠中立」的銀行保險業的職業道德產生深度懷疑，擔心中美哪天發生類似衝突，海外華人財產會被沒收當美軍經費。



毛子攪了一把世界格局和西方規則的渾水，露出一些底褲，嚇壞國內土豪。看來打擊資本外逃還得靠同行反向襯托。



過去在西方國家的宣傳包裝下，大家都認為把財產放在歐美國家是最安全的。但是一場俄烏戰爭將西方國家底褲掀了個底朝天，露出歐美國家的強盜本色。



所以，現在資產配置邏輯已經悄然發生變化--即使要在歐美國家配置資產，從安全的角度也一定要同時在中國配置一定數量的資產進行風險對沖，這就是人民幣匯率現在走強，未來也會長期走強的核心邏輯。



(4)預案和準備



最後，我們也要對西方國家這種巧取豪奪的強盜本色保持高度警惕。中國在海外也有巨額資產，根據金燦榮老師透露的數據，目前中國中央政府在海外資產已經高達8萬億美元，民間私人與企業在海外的資產也有8萬億美元。



未來如果台海爆發戰事，我們也要做好西方強搶我國海外資產的預案。



解決辦法只有兩個。



一個是大幅度提高我國的國防力量。



海軍、空軍、戰略導彈力量還要加強，並且在必要的時候展示出來，真理永遠只在大炮射程之內。



今年，我國國防開支大致增長7.1%，不僅低於名義GDP增長率(GDP增長5.5%，CPI預計3%左右，兩者合計就是8.5%)，而且軍費在GDP佔比還遠遠低於2%。



要知道印度軍費開支GDP佔比都達到2.4%，現在連德國都野心勃勃提出要讓軍費開支達到GDP的2%。所以，未來中國軍費開支還要擴大，未來軍費GDP佔比最好能迅速達到2%左右。



一個是還要加強改革開放。



我們的國債份額還要大幅度擴大，把各國賣資源的錢、養老基金、產權基金等等都吸引進來，讓我們也掌握西方國家大量資本，與西方國家形成你中有我、我中有你的局面--我在你那裏有1萬億美元，你在我這裏也有1萬億美元。



屆時我們有槍桿子威懾，而且互相都抓著對手的資產，才能有效保衛我們海外資產的安全。



最後的最後，對於在美股上市的中概股數量還得要控制。

過去中資企業一窩蜂去美股上市，目前在美股大致有2萬億美元市值，未來一旦與美國撕破臉，這些企業就是華爾街現成的圍獵對象。



所以，從去年開始，國家開始管控中概股去美股上市，部分涉及國家安全的企業也開始退市，這方面速度還要加快，俄羅斯聯邦儲蓄銀行就是血淋淋教訓。



(5)總結

在西方社會，當社會秩序的維護者發現自己統治地位已經出現嚴重危機的時候，他們不再會去維護現有秩序，而是會選擇明火執仗搶劫追求短期利益。



當下的歐美國家對普通投資者進行金融圍獵，對俄羅斯公民私有財產進行搶奪都是這個邏輯。



我們正面臨百年未見的大變局，二戰之後的雅爾塔體系正在解體，由歐美主導的國際政治經濟秩序正在崩塌。



毫不誇張地說，現在的世界逐漸將變成大劉描述的黑暗森林時代。



以前講人權、講規則、講私有財產保護都是大家有肉吃的時代才會講的東西，而現在就是殘酷的存量博弈的叢林社會，一旦你沒有反擊的能力，西方強盜們將扯下一切偽裝，毫不客氣對你進行赤裸裸的洗劫！



所以，現在的中國特別需要強大起來，從軍事實力到經濟實力到核武庫，我們在任何時候都要保持對西方強盜們強大的威懾力，否則下一個被洗劫的對象就是我們。



文中有幾點使筆者十分關注:



(1)3月4日美國副國務卿公開宣布，如俄羅斯從烏克蘭停火撤軍，西方將取消所有因為俄烏戰爭增加的制裁。



這對油、金、匯、股、商品會有甚麼影響？



(2)如果俄羅斯奉陪到底，將俄市場關閉一年半載，那些華爾街大鱷會點？1998年普京是關閉過俄金融市場，使到美長期資本對沖基金破產，幾拖垮美金融系統。



(3)對中國或香港言，如發生這些事，可以怎做？筆者有個狂妄想法:這是戰爭狀態，軍管。在軍管期間，一切外國人買賣本國資產的交易均當是金融侵略，不單不承認，還要封、查、關、押、扣、充公，不花精神和外敵玩金融遊戲。



資本主義下的金融搶掠，是以買賣自由之名，而肆意弱肉強食。要保護弱者，也不就是要把獵食者關押起來，而把弱者放出到自由的安全的天地！



事前之明，始可免危。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



