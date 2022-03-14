上周，港股經歷兩次過山車，每次都跌近800點，然後有V型反彈，市場有不少解說，怕會是瞎子摸象。

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圖一是上周恒指兩次V彈的分鐘圖，這些V彈的機制筆者在2月28日「買得？」一文解釋過，兩個「VV」（圖二），就是這種圖型了。



上周三(9日)的「V」，如是未之所預，使港股成為大鱷提款機的話，上周五的第二個「V」，就是有人狗上瓦坑，食髓知味，又想拿港股做提款機了。就在這時刻，有有識、愛港之士，向金管局、證監、港交機構通風報信，叫要採措施，免港人資產、退休金被人掠走。



可能是大鱷聞風，也可能是大鱷已食飽，總之就在中午起冚淡倉，市便V彈了。



上周五(11日)大市一開市便急跌，一般謂是美國又拿五隻中概股來說事，但這五隻中概股票，是恒指成分股嗎？美國拿他們來說事跟恒指何關？要關的，是一定有美國大鱷早從白宮處得到消息，所以上周五一開市便大沽單。例如港交所(00388)一早便有52萬股一手的交叉盤，造327.8元（圖三），這個逾1.7億元的貨，一石擊起千重浪，再配合其他的沽盤，風聲鶴淚，市便急下。



一旦滾下，要怎止瀉，歷史上的止瀉方有多條:



1.停市；



2.跌停機制；



3.不准借貨；



4.提高期權，期指的按金；



5.你沽，我接，可以是公司buyback，亦可以是如1998年般港府主動入市；



6.打茅波，學美國，發動(指令)銀行截了沽空者(俄國)的信貸



如果有關方面在今日之後仍不將上述措施早點備妥，一到美國來犯時，就可能要如筆者上周五文:「莫斯科金融戰」使港股、港財富蒙受損失。那時的港金融保衛戰要如該文結語所言，才可免被血洗。



對中國或香港言，如發生這些事，可以怎做？筆者有個狂妄想法:這是戰爭狀態，軍管。在軍管期間，一切外國人買賣本國資產的交易均當是金融侵略，不單不承認，還要封、查、關、押、扣、充公，不花精神和外敵玩金融遊戲。



資本主義下的金融搶掠，是以買賣自由之名，而肆意弱肉強食。要保護弱者，也不就是要把獵食者關押起來，而把弱者放出到自由的安全的天地！



事前之明，始可免危。



是筆者危言了？

美國有兩大敵人，俄羅斯和中國，到目前大家可以看到美國不一定要出槍，光出口講大話也可以，電視上不是謂俄軍炸烏兒童醫院，有孕婦傷了，看圖四便知。孕婦原來是戲子！再不信西方傳媒是甚麼大話都講得出？

圖五是深圳區民因為封區，無食物要在大雪天去拿食物！深圳，大雪天！？這個作假也太假了吧。但對老外，這是真的啦。中國的COVID-Zero政策，害慘人民啦！抹黑之後將怎了？





會有美國的正義政策來主持公義，美財長耶倫發話了，謂中國不配合制裁俄羅斯。



另邊廂，《華爾街日報》引述消息指，美國未來幾個月將推出的措施或包括引用《貿易法》第301條，對中國補貼具戰略意義行業啟動新調查。報道指，301條款容許美國官員就違反貿易法的行為採取懲罰性措施。



報道指，消息人士沒提及具體產業，但因中國已經明確要在半導體、人工智能、5G無線網絡和電動汽車尋求全球領先地位，這些行業恐被列入調查，以保美國在新技術的優勢。



消息提及，白宮亦考慮加強對美國企業在中國投資的審查，收緊敏感技術出口管制，以及加強與歐洲和亞洲盟國在補貼及其他問題上合作。



世界會太平嗎？看來長治久安是不易了，環球投資市場自第二次大戰後已平安了幾十年，未來的投資環境或許就是我們未之見過的不安穩年代了，該怎投資？



現時投資，不要只看著大利市機畫面，這是寸光，還要看國際大形勢，今時戰爭是打超限戰，不是你的槍炮殺敵多少，而是看你的故事、大話能呃到幾多支持者(當然最後也是拿他們開刀的)，以前筆者有文:「超限戰」，有興趣請看看。拜登上場後，筆者有文:「拜登這個老奸巨」(請【按此】觀看相關文章)，「巨」字之後是個甚麼字？查成語辭典啦！是我看得準，看得遠？不是，是「格物」，才可「致知」，知了，才可「明德」，(即是乜是真理)。日本侵華，其「大東亞共榮圈」鬼話，不也迷惑了汪精衛，汪精衛的IQ遠高於你我，他也被呃，是因為他被偏見所誤，才未能「格物」，遂不能「明德」，遺臭萬年。



今日俄羅斯所面對的，亦會是日後中港必會面對的。





投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。









