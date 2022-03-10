「明德格物」是港大校訓，要搬出這個，是因為有位港大同學向報館投訴（見附件）。



我一向不會對這類投訴作回應，但今次不回應不成，因為港大有個Disciplinary Committee，是可以對港大學生(現學生與舊生)，如做出有辱校譽事，是可以就算死咗，都可以褫奪其學位，及作公開譴責。同學函話我「不分是非黑白」、「誤導」，這對個報人，是個聲譽問題，故不能不作澄清。唔澄清，人就以為我默認，港大的Disciplinary Committee就可以對我作出處分。





(iStock)



《這是一場大話戰》一文（圖一），分兩個部分，有一半文字是引用1949年一位美國參議員Roberg Taft在參議院上的發言，話成立北約是會帶來戰爭而不是和平，如這個是誤導、可恥、是非黑白不分，也不是我，是美參議員Roberg Taft的。



之後的一半文字，是以相片指出今時不少西方媒體對俄烏事件的報道，是假新聞，以去抹黑俄羅斯，這些相片不是我生安白造，而是採自ZeroHedge網站（圖二）。







不信，可以上網查看。

【按此】觀看網站連接



為甚麼被認為有公信力的西方傳媒要偽造照片？



可能不是他們造假，只是接收了假資訊，不怎考證就刊出。又或者，是ZeroHedge指控西方傳媒造假的相片，是ZeroHedge造假的，即是以假去誣陷真，是也不是，自己上網站，放大有關照片看看不就成了？



如自己不考證，就謂我黑白不分，那就是自己誤導自己，忘記了港大校訓「明德格物」的「格物」！



會是哪些人去誤導公眾，美國是其中一員，前美國國務卿蓬佩奧的名言是:美國的CIA，是cheat, lie, steal，這句是無人逼他講的，是他自炫他主理CIA時的功績。在俄烏戰上，今時的美國國家安全局副局長Daleep Singh近日講（圖三）。





他講的「Your Story」就是講好自己的故事，為甚麼是講故事，而不是講事實？事實就是Hard Fact，故事就是真Fact加假Fact，充分說明這點。



網上傳有烏克蘭戰機神The Ghost of Kyiv，一人轟掉六架俄機，烏軍方於2月24日發表了有關資料及配相。路透社求證之後謂，此消息不被證實，最後被證實的是，相片是取自個Flight Simulation遊戲（圖四）。故遊戲是真，The Ghost of Kyiv是假。真真假假，不「格物」何以「致知」，明原堂確是以「放認關爭」為座右銘，但如「認」錯了，也不就會「爭」錯了。









烏克蘭揀錯劇本



雖然有人欲求「假的可捧成真，真的可被抹為假」，但歷史長河一定是「假的真不了，真的假不了」，一場以大話來輔助的戰爭，最終是站不住的，所以筆者在2月28日就有文:《買得？》，文末結語是:



「烏總統叫開會，普京回話在明斯基開會(2014年及2015年有明斯基協議)，烏總統又回話在華沙開會。



想傾了，只是地點未定，是否已是軍事衝突的極端？

筆者一直認為，普京是不會佔烏克蘭，但會要求烏來一些地區獨立，普京亦想做到俄烏問題，是俄烏兩兄弟的家內事，不用你美國和北約插手。如俄烏自己搞掂內訌，這才是對美國和北約的最大打擊，都話啦，無你美國和北約就天下太平啦！若是，這是普京的最大外交勝利，亦是送與歐盟的最佳復活節禮物。」



有這結論，是從諸多事件的「格物」而來，要談，要用很多篇幅，所以不談了。只談一樣，昨日大家都從新聞得悉，烏總統放話放棄加入北約，原因是烏要求緊急加入北約，北約唔睬佢。烏要求緊急加入歐盟，歐盟又唔睬佢。話心淡，唉！為何爭餐飽，死了咁多人，才放棄入北約、入歐盟？又是「格物」不足，致被奸人所害。



要加入北約，先要自己領土完整，這是北約文件清楚列出的，要加入歐盟，先要自己的國家財赤低於3%，這也是入歐盟文件明白列出的，烏克蘭是乜，北約和歐盟會為你壞家規，要怪只有怪自己無知，「格物」不足，揀錯了悲劇的劇本。



到此，請同學、堂友，指出我上文及《這是場大話戰》一文，有哪兒是不分黑白，誤導讀者呢？你可以話我偏幫俄羅斯，不幫烏克蘭。但如理不在烏克蘭，怎幫？幫烏克蘭去爭取北約與歐盟不會應承的要求，只是把烏克蘭這個國家逼上絕路，我只同情在這次因烏總統被騙而死去的平民、軍人。但又點呢！



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





