幾時買得，取決於俄烏戰局、港抗疫成效。至於美儲局息會、中國兩會，都不用太理。今文是講俄烏戰局，明天（周三）文講港疫，後天（周四）講美儲局息，大後天（周五）講兩會。



買得之時，當然是西線無戰事時，但到那時，就是你知我知之時，恒指或已彈升二、三千點，點買呢？目前則是你唔知，我唔知時，話之你是大摩、小摩、高佬都是烏殊殊，因為他們可以收到白宮料是不假，但就唔信你收到普京料，我等小戶則是烏殊殊、殊殊，殊多兩殊，但好過以前是佢哋知我唔知。



今時兵荒馬亂，又話核廠爆，又話環球志願軍入烏去殲俄，又話派飛機去跟俄空戰，你信乜？謠言滿天飛之時，必先要使自己成智者，去篩選過才不為謠言所害，這個首先要認識，這是一場大話戰（見3月3日本欄）。



歷來戰爭，都有不少大話，美國在策動歷次顏色革命中，用大話用到滾瓜爛熟。但萬大話不離其宗，就是抹黑敵人。



例如上周，港股就曾因烏最大核電廠被「俄擊中」有火災，烏總統即時跳出來話，核電廠會爆，全歐洲、全球都會死，結果？原子能委員會宣布無事，輻射量無升過。不過，誤信烏總統之言者，或許會有損失了。碰上這種核電廠被炸謊言，智者應點諗。

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（1）核電廠如真被炸中，最正確、最官方的消息應是來自國際原子能委員會，美國、德國、法國，點都不會只得烏總統一個人在呱呱叫，不要忘記他是戲子出身。



（2）看往績，俄早前也攻陷及奪取了切爾諾貝爾核電站。有炮彈打過嗎？沒有。如果俄炸爛了個核電站，俄就死得。這個簡單的利害關係就應看到俄一定要千方百計保護個核電站，明乎此，就應考慮俄如攻陷烏第三個核電站時，就不要輕易被烏戲子總統呃了。如俄羅斯也攻陷了烏第三個核電站時，這場戰爭的核威脅，就解除了，為買貨提供了個有利因素。



不過還有四個小「核」彈要留意，這就是美國在烏的四個生化實驗室，美國在這四個生化實驗室裏有甚麼毒物、毒菌？不知，相信也很難知，因傳有關文件已被轉移或被銷毀，但毀了文件，又毀不毀了實驗室內的毒物？



這些實驗室是不用被炸毀，其實用個大汽油彈炸毀最好，乜都燒死，但如是被斷水斷電了，後果難料。投資者只要看到俄軍穿上生化服，在那些實驗室附近，又或烏友邦關閉邊境，不再收烏難民，就是有病毒擴散，後果可大可小，有貨者唔沽貨都要買PUT來對沖，一直到世衛或俄出聲為止。世衛出聲可信，明白，為何今時俄出聲又可信？簡單，筆蘇州屎是美國留下的，仲唔反擊你？反之美國就一定唔講，德、法就會騰雞地講，因為針拮到德、法之肉。美國唔講，明啦！唔使畫出腸了。



假如三個核電廠，四個美國生化實驗室都落入俄手，就要預期俄會投入一切導彈、炸彈炸光炸淨，戰爭會快停火了，屆時要可憐的是烏人民，美國務卿布林肯日前謂，戰爭是殘忍的，此話出於立國二百年，只有二十年未曾打外國國家的美國國務卿之口，聽到都知是鱷魚淚。



另個戰場就是基輔及其他大城市，由昨日傍晚，俄軍又會停火，讓烏人民從人道走廊去逃難，但唔使問，到時烏會指摘俄破壞這個停火，使平民撤不了。大家不妨想想，假如所有烏平民都撤出戰場位，剩下來的，就是烏軍，不是烏人民，俄是否可以狂轟狂炸了？俄是極希望烏人民快走清，是誰會破壞停火也就清楚了，此中話有羅生門，立不到結論，是失智者所為。



俄烏會談 只是廢嗡



假如烏人民真全撤出了戰區，俄或許再狂打多兩周至一個月，就應掌控烏局，前提當然是美國、北約，不出軍。但如一出軍，死火，歐洲不單止烏將成戰場，如引出核戰，屆時最好的投資或許就是吃隻兩頭鮑，做隻「鮑」鬼。



俄烏會談，只是廢嗡，凡是戰場上得不到的，談判桌上也不會得到。韓戰期間，美國雖已知衰咗，但在談判桌上仍死硬撐中國於是邊談、邊狠打美軍，打到美軍全線潰敗，美國在談判桌上就乖了。今時俄烏之談也是， 在俄烏達成有效和議前，俄必會用炸彈，大炸烏克蘭一、二線城市，環球反對之聲將勁起，但烏的勢力人士不一定是今時烏總統，為免出現普京謂將打到烏克蘭失去statehood，烏克蘭將被迫簽城下之盟。怎可估烏會投降？如會談地點是在明斯克，就是烏投降之兆，可以買貨了，因為2014年、2015年烏已在明斯克簽了協議要乖乖，在2022年也簽多個要乖乖協議，普京也好說，打你，就是要你遵守2014、2015年之前協議。



會不會是俄被烏打到扒地？你話呢？



無論是烏被打扒，還是戰事持久，兩、三個月內未能收科，烏克蘭未能及時開耕，則今年底，全球糧價都要飆升，全球都要食貴糧，而全球不少窮人不是被槍打死、被炮打死，而是餓死或營養不良死。唉！



以時間計，如烏撤走平民成功，俄在兩周至一個月內，會全線攻烏，烏會不會就此投降？如投降，則和談會在3月底至4月底間舉行，故一個買貨期會是在一兩星期至一個月後。但還有甚麼現象要留心，確認是可買貨期，稍後談。此時此刻，先不要被大話呃到頭暈轉向，無晒後市的信心。



至於美對俄的金融制裁、油氣出口制裁，等到3月底時再看成效。為甚麼是3月底，可能要下周才有檔期談。



寫此文時，都覺得自己涼薄，人家戰亂死，我則伺機想發財，這就是投資欄要寫投資嘛！賺到都唔安樂。



(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

