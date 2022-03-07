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07/03/2022

如何逃頂

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　　大摩今時估恒指可跌至萬九，唉！大摩如在2021年6月叫出貨(圖一)。是，是2021年6月，如今死咗8條命至話會幾殘，好慘囉！

 


　　有個網站www.oftwominds.com有文章講如何逃頂，但因為它有版權，我不能轉載，只好搵張恒指圖來說明之。

　　它基本謂，市經過大升後(圖一A、B)，在高位整固(圖一C、D)一下跌，就是頂，要走貨。

　　該網站沒有用上保歷加通道，沒有用上OBV，筆者一加在其上，各位就容易看到保歷加通道中軸一轉下，OBV一轉下(圖一E、F)就是頂，要走貨。這個馬後炮不是無用，剪下圖一，貼在廁所門後，每次如廁，就望住，作為下次買賣的警示。

 

（Shutterstock圖片）



　　往者已矣！今時點追？摩根士丹利的Michael Wilson，被稱為華爾街最大的「熊」，他對目前的市場形勢作了個十字界豆腐的市場分析，是基於投資者對市場資訊的了解而應作出的分析及買賣決策(圖二)。

 


　　A.我知人唔知

　　這是優勢，如你知美儲局何時收水、收幾多，順消息而行，便可。

　　B.我知人又知

　　如通脹及美儲局加息，市場價已反映了這個消息，再買賣也是雞肋，不做也罷。

　　C.人知我唔知

　　如未來經濟增長是否強勁，是人知我唔知，胡亂買賣，是黑人黑夜打烏鴉，烏。

　　D.我唔知人唔知

　　如俄烏戰事發展，事件難估，市場價難定，做買賣就是博。

　　有ABCD的十字界豆腐分析框架，人人都識了，怎將賤價豆腐變成貴價的文思豆腐為你帶來財富？當然就是細工。

　　又是Wilson，他於今年2月23日就估美股(標普500計)會於今年3月下半旬，見3800(圖三)。他認為今時美股走勢似2018年(圖四)，當時未有俄烏之戰，據他認為在2022年首季，美股的盈利前景會轉差，公司盈利少，再加上大圍環境轉差，美股必跌，跌多少，2018年的歷史走勢提供了參考。


 

　

　　用2018年走勢來估今時，一如用18世紀道德觀念來看今時世事，有可參考的，有更大部分是十字界豆腐框的D框，人人都唔知之後點，咁點做分析、買賣呢？明天續。

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。




 

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