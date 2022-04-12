昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:0；下跌板塊:33。



至4:30收，上升板塊:0；下跌板塊:33。



昨市大市成交:1222.8億元；昨市期指成交:118258張。



前市大市成交:1342.2億元；前市期指成交:103116張。



昨市一片綠，恒指跌663點，期指跌801點，當然又要找死因，又唱科技股累事。唉！升時，又話科技股好；跌時，又謂科技股不好。究竟科技股好定不好？



(iStock)



科技股何其無辜，如我是科技股，我就喊冤，是有人找科技股做成分股嘛。去年升，人人拍掌；今年跌，就一巴掌？



科技股賣的是市夢率，不是市盈率，未賺錢先燒錢，2000年的科網爆破就鮮有人記取教訓。當年Tom.Com排幾條街來認購，結果是發了配售股者，輸光了爭認購者。這類故事，相信陸續有來，對比之下，折半、折半再折半，已經是十分幸運了。



思捷環球(00330)是隻折半、折半、再再折半之股，只有換了管理層，才可有望重生。另外兩隻傳統的藥股，山東新華製藥(00719)、培力農本方(01498)，昨日跑贏了勁跌的醫療保健板塊，原因就是不科技。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)