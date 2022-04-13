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13/04/2022

A股錢途離不開政策

#港股 #A股
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　　昨日33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:8；下跌板塊:25。
　
　　至4:30收，上升板塊:20；下跌板塊:13。
　
　　昨市大市成交:1283.53億元；昨市期指成交:128292張。
　
　　前市大市成交:1222.8億元；前市期指成交:118258張。
　
　　昨市出現大反彈，是否為見底回升，還只是個跌後反彈，三數天後便知。
　
　　架在回升頭上的，是日線圖上，保歷加通道中軸的21512位要回企其上，是初步甩淡；回上破4月4日高位22535，是進一步可以甩淡；仍要上破22622始可有八成機會甩淡。
　
　　昨市反彈(？)，銀行與地產板塊仍不在上升板塊之列，地產板塊跌0.12%、銀行板塊則下跌0.42%，大市成交只微升61億元左右，成交是欠的，今後數天，成交需要續升，才可有望大市續升。
　

(資料圖片)

　
　　眾多上升板塊中，個別板塊中仍有「錢」途的個股，今日介紹的神州控股(00861)、中國鐵建(01186)、中石化煉化工程(02386)，這三個板塊的背景是:軟件丶基建丶石化，這三個板塊都是國家政策受惠板塊。A股「錢」途是離不開國家政策支持的。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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