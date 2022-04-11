又再以圖說事。息市突轉風向，人人看大加息，因為最鴿的美儲局理事Lael Brainard也謂要大加息，但……





（iStock圖片）

半年前筆者話，鮑威爾是插了鷹毛的鴿，到今年4月7日Peter Schiff（奧地利經濟學派者，曾成功預測2007至2008年美經濟危機）就謂美儲局是隻Chickenhawks，戴鋼盔，無得揮（圖一）。



雞仔儲局可以加幾多息？





SocGen有位計量投資大師Solomon Tadesse謂，美聯邦基金加至1厘，就會掉頭(圖二)。他是有超勁往績的，對2018年的加息，他的計量模型估加到2.5厘便止，結果？準(圖三)。



他今次估美聯邦基金利率加到1厘便止，是計入美儲局有9萬億的資產，好像石油儲備，可以釋放出來，所以去年12月20日，筆者亦有文:《加六次息！？講笑啦》。9萬億水可放(放出來等於加息)，萬九億泊在美儲局的RRP閒置資金可用(抽出來等於減息)，這兩者是之前一切的加息周期所沒有的，不計入不可以吧，Solomon Tadesse就計入了，要不要信1厘，等著瞧。





當然，在這個經濟範疇，還要考慮個政治範疇，「油價」和「戰局」是兩個大焦點。





之前不是有不少人認為俄烏和談了，停戰有望了，筆者又認為是Simple & Naive，因為美國是不想讓這場仗停。美國參謀總長General MarkMilley話:要打幾年呀！(圖四)







點可以打幾年？第一、講大話，抹黑。之前Mariupol市長(市長呀！)話俄羅斯用移動火葬場去燒屍，以掩蓋殺人之事(圖五)，但被人認出，是8年前，在YouTube上的剪片(圖六)。這個抹黑賣不動，就有「槍決」事件，俄要聯合國去查，英國話不用，咁即是點？跟著烏方的和談協議就改調了。



消息一出，市場立有反應(圖七)，仗長打，會怎樣？



無了一日1，100萬桶的俄油(美國自己仍日日入俄油，歐洲Fool)，高盛估油價會升囉(圖八)，在100至140美元間了(圖九)。油價長處此高水，世界經濟會點？



尚有個壞消息，美不禁俄化肥出口，但俄自禁化肥出口，俄是世界最大鉀肥出口國，其中不少是輸美。鉀肥是助根生長的肥料，根不壯，莊稼會好嗎？美國的大農企已表憂慮。





在未來一兩年，糧食價和飼料價將不可避免上升，大家準備食貴？啦！唉！





投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



