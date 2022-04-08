昨日33板塊升跌情況:



迄12:30，上升板塊:4；下跌板塊:29。



至4:30收，上升板塊:5；下跌板塊:28。



昨日大市成交:1173.3億元；昨日期指成交:104399張。



前日大市成交:1342.2億元；前日期指成交:103116張。



昨市成交稍縮200億左右，但期指成交張數則稍增千二張。期貨較活躍，足見生意淡薄，不如賭博，這些多了的期貨，總要有日結算，屆時市場會較波動。



恒指在22535有阻力，如下破21342支持，跌勢會加劇，要上破22622始可擺脫淡勢。



昨日升股中，以香港航科(01725)升最多，曾升逾21%，數日來，升逾60%，十分吸引眼球，上升原因未明，但昨日成交未逾300萬元，追入者，宜審慎。



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貴金屬昨日受追捧，山東黃金(01787)在周線圖上見突破15.5元區的頸線阻力，有色金屬亦見好樣，其中尤以五礦資源(01208)，見上破250周的平均線，在通脹聲中，相信貴金屬及有色金屬應仍好景，但煤炭、銅等，會因環球經濟不前已見價升緩。







(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

