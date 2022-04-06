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06/04/2022

阿爺鬆綁利內房

#內房股 #汽車股
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　　4月4日大市成交:1028.08億元；期指成交:90465張。
　　
　　4月1日大市成交:945.99億元；期指成交:101,312張。
　
　　昨日清明，無市，故今日談多些後市看法，大市雖已反彈多日，今日北水重來，會做好定做淡？待看。
　
　　期指周線圖上，22622仍是上破不易，今日或明天應要上破，之後要拾級而上，過三關23174、25624、27003，尤其是27003是250周平均線所在，一日不破仍是淡勢。幾時可破？以前筆者估過是新曆5月5日立夏之時，是也不是，待看。
　
　　期指月線圖上仍未甩難，仍未破之前底位22769，未上破此位，而又下穿20965以至20619時，拜拜。
　
　　昨日問題，加息應利銀行股，不利地產股，不要讀錯通書，以前加息是因經濟好而加，今時加息是有衰退背景下而加，仲講加息利銀行股？
　

(資料圖片)

 
　　阿爺對內房鬆綁，內地有減息傾向，唔好再講美國加息不利地產股啦，美國加息關內房乜事？
　
　　前日汽車板塊升幅中中地，但流入資金是較4月1日倍增，留意下汽車板塊啦！

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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