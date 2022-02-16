投資最高境界是甚麼？

姊妹們，農曆年前的幾期，我在本欄分享了一些投資心態和策略的話題，今日想作一個總結。

一言以蔽之，投資絕對不是容易的事，若不，就不會有人願意辛勞地工作。但投資某程度上是必須的，因為我們需要善用勞力賺來的錢增值，以盡早達到財務自由。

即使妳的性格不願冒風險，但如果完全不投資，長綫來說，通脹會蠶食現金的購買力，因此，即使不做高風險或所謂進取的投資，也應該做一些低風險或所謂保守的投資，以抗通脹。

另外，判斷後市去向是高難度動作，加上每個人都有投資心魔（升市敢追，跌市不敢買），因此，透過一種機制去協助我們投資是最好的防禦工具。

以月供形式讓自己持續投資（Stay Investing）是其中不錯的方法，但必須配合適時的獲利，然後將套現了（也增值了）的資產轉去保守資產，而該等資產最好能提供穩定的現金流。愈早累積這類資產，就能愈早進入財務自由的境界。

提到「境界」，我想以投資的最高境界作為這一系列文章的總結。所謂投資的最高境界，其實就是如何冒最少風險，賺取最高回報。

這句說話的潛台詞是，投資必定有風險，但為甚麼還要投資？正因為我們需要抗通脹或者盡早財務自由。因此，投資學者窮一生的努力，就是去替大家找出冒最少風險賺最高回報的方法。

結果，答案就是「分散投資」。不過，我要指出，所謂的分散投資，不是買入10隻不同板塊的股票，而是投資於相關系數不大的資產。

(iStock)

投資學上主要將資產分為三大類，一類是股票，另一類是債券，而最後一類是現金。

從理論層面來說，這其實是將資產分為風險資產（價格可升可跌，而且幅度可以很大，股票只是其中一類）、保守資產（雖然價格可升可跌，但幅度相對較窄，債券是其中主要的一類），以及零風險資產（Risk Free Assets，主要是指現金）。

以上三種資產的相關系數很低，意思是，影響其中一類資產價格變化的因素，不會影響另一類資產，即是說，在整個投資過程中，理論上不會一面倒上升或一面倒下跌，那就令到投資者感到安心，不用承受當中價格下跌時的不安心情。如果到最後，投資眼光準確，每一項資產都上升，那麼，投資者就能夠在低風險的情況下賺取回報。

新一年只是剛開始，大家仍有時間修正自己的投資心理和行為。如果姊妹們在投資路上仍然跌跌碰碰，我希望今日的分享，可以令大家感到安心一點和踏實一點。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au



