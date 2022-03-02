疫情失控 荷包也失控？！

姊妹們，第五波疫情發展到昨日（星期二），單日已有3萬多宗感染個案，累積整個第五波疫情，更有近24萬人染疫。以香港750萬人口計，即大約30人就有一人受感染。因此，朋友圈流傳的說法是，如果你沒有親友「中招」，證明妳是沒有朋友的。

不過，令人傷感的是，死亡個案同樣與日俱增。昨日有172宗死亡個案，再創單日新高，令第五波疫情的累計死亡人數高達808人。雖然說Omicron的變種病毒只是傳播力高，但殺傷力低。但現在看來，這可能不適用於未打疫苗的幼童和長者呢！

這一刻，如果用疫情失控來形容最新疫情，相信絕不為過。為了徹底控制疫情，在中央政府的支持下，今個月內本港將會進行一次全民強制檢測。但要收到效果，除了要有強大的檢測能力和大量的檢疫和隔離設施外，還需要以「禁足」來配合。

我估計，香港應該會偏向採取外國的「封城」措施（內地是完全禁足，實施閉環式管理，日常需要會有專人提供），即是每個家庭每日都可以派一個人外出（可能有時間限制）購買生活必需品；又或者，一些「人命攸關」的事情，例如急病或分娩等等，也容許超過一個人的外出。

因此，在實施「禁足」前大量儲糧是沒有太大必要的。不過，周一的時候，我的姊妹Jessica告訴我，政府正在研究「禁足」的安排，著我快些上網儲糧。不知怎的，我一聽她這樣說，也不自覺地上網買了一些日用品和冷凍食物。

但完成之後再想一想，其實現在距離強檢和禁足的日子還有至少兩星期，現在買了的用品和食物，可能未禁足就已經用完或吃完。而且，實際上，尤其是食物，我們根本不可能囤積太多，因為雪櫃的容量終歸有限。就算是乾糧，也未必有太多地方存放。

因此，大家只要冷靜一下，就會明白，太魯莽的舉動，在這個人心惶惶的日子，其實都是不必要的。我相信，政府是會確保物資的供應，而即使真的「禁足」，每日我們仍然可以派人外出購買日用品和食物，那又何需急於儲糧呢！

姊妹們，在疫情日益嚴峻，某程度已經失控的時候，我發覺，我的荷包也有點失控了。因為就在今次「儲糧」之前，我跟很多香港人一樣，率先搶購了一批「快速檢測包」（自我檢測工具）供家人和親友使用。

說實在，兩年前第一波疫情的時候，大家要撲的是口罩，但價錢也算相宜，但今次要撲的檢測包，價錢就貴得多，我由最初期的逾百元一劑，買到最後的20元左右一劑，都比當日的口罩貴（如果同樣每日都用一個口罩或一份檢測劑，費用就差很遠了）

幸好，財爺在最新一份預算案中，向全港市民派發1萬元的電子消費券，這筆錢對基層市民來說，絕對是「及時雨」。

姊妹們，說到底，能夠盡快控制疫情，讓港人能夠重過正常生活，相信是廣大市民的期盼。我也相信，作為港人的一分子，大家都願意忍受一下短時間的不便，希望換來長久的自由日子。

最後，我想呼籲一下，大家不要輕信網上的傳聞。停一停，諗一諗，不要自亂陣腳，可能是今時最重要的指導思想呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au