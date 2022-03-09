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09/03/2022

認識內地理財產品

#理財 #跨境理財通 #理財產品
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，粵港澳大灣區「跨境理財通」於去年9月正式開通，標誌著大灣區內（當然包括香港）的居民可以透過這個機制，拓濶跨境的投資渠道和選擇。

 

　　根據「跨境理財通」的實施細則，經營零售銀行或私人銀行業務，並根據《證券及期貨條例》註冊進行第1類（證券交易）受規管活動的註冊機構，可在香港開展跨境理財通業務。

 

　　「南向通」和「北向通」各設1500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。

 

　　「北向通」方面，香港投資者需在一家自選的香港合資格銀行開立專屬匯款帳戶，並在其內地夥伴銀行開設專屬投資帳戶，就可以買到一些內地銀行銷售的合資格理財產品，但早期會是一些簡單的理財產品。

 

　　根據現行的安排，港人主要買到內地銀行銷售的低至中風險理財產品，包括固定收益類公募理財產品（主要投資於債券和存款）、權益類公募理財產品（主要投資於股票）以及公開募集的證券投資基金。而內地人買到的，也是由銀行銷售的中低風險，兼非複雜的基金和債券，另外就是由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款。

 

iStock

 

　　據了解，截至去年底，開設跨境理財通戶口的投資者，已經超過22000名，進行的跨境匯款超過5000筆，涉及資金超過4億元人民幣。

 

　　而根據人民銀行廣州分行早前的公布，理財通啟動首一個月，港澳地區共有8708人參與「北向通」，資金跨境滙劃金額1.19億元，投資產品交易額8925.9萬元。內地共有4382人參與「南向通」，資金跨境滙劃1.48億元，投資產品交易額6056.9萬元。

 

　　有人形容，這是「北向熱」，「南向冷」。但想深一層，由於近年香港處於超低息環境，市場對於一些高息的理財產品有很大需求。由於內地存款的利息都高過香港，如果是一些「理財產品」，息率就更吸引，因此，初期港澳居民較熱衷也是可以理解的。

 

　　正因為大灣區的洪流不可擋，我們是時候多瞭解內地理財產品的特色了。據我的接觸，最令港人難以理解的，就是包裝成「理財產品」或「信託產品」的高息理財產品。到底這些理財產品背後的「葫蘆」是甚麼？

 

　　其實，這些高息理財產品背後，是一籃子的定息產品或債務，風險高低視乎不同的配搭和比例。

 

　　內地銀行從事了不同形式的借貸活動後，例如同業拆借、信託貸款、委託債權、承兌滙票、信用證及應收帳款等等後，會將部分債務工具，再跟其他現金或較穩健的資產捆綁在一起，售予一般的投資者，一來可以賺取中間的差價，二來可以將風險轉嫁出去。

 

　　這些理財產品分保本和非保本兩種，保本的利息當然會低一些；非保本的就高一些。一般來說，這些產品的年期都很短，一般為兩個月至半年不等，而且，入場的門檻也不高，一般為1萬至5萬元人民幣（下同）左右，但有些也會高至50萬元。

 

　　到底我們應否購買這些理財產品呢？最近我跟一位在內地工作的姊妹談起，她有一個不快的經歷，下次再跟大家分享她的經歷。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

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