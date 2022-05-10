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10/05/2022

最具私有化價值集團

#退休 #理財 #私有化 #美麗華酒店
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　N年前，讀大學預科中文，老師教了一句，深鑄腦海——教學相長。

 

　　語出《禮記．學記》：「是故學而後知不足，教而後知困。知不足然後能自反也，知困然後自強也，故回：『教學相長』也。」

 

　　教與學互相增長。教師通過教授，不但能使學生得到進步，教師本身的水準也藉此提高。

 

任何傳授者，自己也在學習中，此之謂「教學相長」。

 

　　這現象，不停發生在我身上。早年做電台，日日要講嘢，不少涉及知識性，為免被取笑「冇料到」，故開咪前必定做足充分準備。而準備過程中，個人也增長不少智慧。

 

我無論訪問人或被訪問，絕不會空槍上陣，變「冇料到」。

 

　　這個，寫專欄，寫書也一樣。

 

　　近年，頻頻被邀請到各大團體（公營、私營及社企慈善皆有），分享投資心得，多集中「準備及已退休者的投資秘笈」。

 

　　意即，提議別人如何處理，或準備怎樣處理用來過世的財富，俗稱「棺材本」。真真事關重大，不得有誤也。

 

　　故此，小弟多年前已設計出一個退休理財規劃，一面教人一面學習（完全唔衰得也！)，結果，原來受益最大的，正是我自己，在未與廣大聽眾分享心得前，已率先在投資智慧方面大躍進。

 

最喜歡出席退休者投資分享會，幫得一個就一個。

 

　　退休者投資，越簡單越好，以穩陣安心不蝕本為原則。所以，組合中政府年金及政府債券不可少，因百分之一百沒有風險。

 

退休投資，是長遠而認真的人生規劃。

 

　　其他，就選買藍籌股中幾隻有長遠優秀營運記錄，管理出色又市場永在的（無論甚麼經濟環境）已可。再加一個「免死金牌」：政府政策傾斜錫晒，因佢唔掂政府及社會更唔掂！

 

　　簡單，兩電、交通、航運及港交所(00388)是也。另外，領展(00823)也是必然柱躉。

 

退休投資組合，公用股應是重中之重。

 

　　其他閒餘資金，就用來考眼光及投資有潛質有機會爆炸性增長的上市集團。

 

　　經過長時間研究及推敲，小弟向大家介紹一間應該是最具私有化可能／價值的老牌機構：美麗華酒店(00071)。

 

美麗華酒店，極具私有化價值。

 

　　這個集團，令香港首富李嘉誠，心中終身有一條拔不去的刺。正因作為「超人」，佢本能人所不能，尤其馳騁商場，手下敗將無數，而出招，就似「小李飛刀」，例不虛發。

 

　　但甩晒鬚，慘敗在一役「美麗華爭奪戰」之中，不單面目無光，兼且氣上心頭。

 

　　正因打敗佢的，是年紀相若，財富相若，成就相若的「老友」（當然內心有比拼之意）李兆基，這口氣，怎讌得下？

 

商場上亦敵亦友的李嘉誠與李兆基，1993年曾為收購美麗華而「開戰」。

 

　　故事下周繼續。

 

 

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