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24/05/2022

全城喊打Lousy Report

#退休 #理財 #薪酬趨勢調查委員會 #加薪 #公務員
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周三(18日)，在家中邊吃午餐邊看中午新聞，見到昔日同事李鑾輝（香港電台前公共事務組總監），以薪酬趨勢調查委員會主席身份開記者會，公布調查結果。顯示，低、中、高級公務員，加薪率應為百分之2.04、4.55及7.26。

 

今次調查竟提議高級公務員加薪7.26%，怎不成為箭靶？

 

　　小弟當下大叫：「大鑊，此報告肯定全城鬧爆兼喊打，今勻真係M得少矣。」

 

　　果然，結果一出，網上立即群情洶湧，人力資源顧問公司也批評結果脫離現實，調查竟然連花紅也計算在內。

 

　　翌日，「為民請命」的傳媒，社論一致鬧到飛起，百分百與我預期一樣。成個調查報告，零支持，都唔知跟住政府會同行政會議點面對。

 

公務員薪酬趨勢調查一出，立時群情洶湧，全港輿論鬧爆。

 

　　打咗幾十年政府工，又屬「資深傳媒人」，我絕對知道公務員身份的敏感，惹火及容易被妒忌。

 

　　因為，薪高糧準之外，職業安全感百分之一百，福利超多，假期人人放足，兼且，大部分都儲有幾十至上百日累積假期。

 

經濟低迷時，公務員薪高糧準福利多，百分百職業安全保障，當然會招「眼紅症」，故宜保持低調。

 

　　條件太好，根本是項「原罪」。所以，識做的，一定低調踏實，最忌是炫耀自己有十幾到幾十萬完全冇「風險」的月薪。

 

　　公務員，更忌在市民面前呻辛苦。事實，大家看在眼裏，過去兩年，不少公務員Work from Home，你知我知實質是甚麼情況。若再出來呼冤，必被輿論「藕」多兩棍。呢段時期，啞忍好了。

 

　　事實，過去三年，除了極少數天之驕子行業（例如資訊科技及財務金融業）之外，絕大部分行業打工仔，或停業、或半業、或凍薪，苦不堪言，遑論加人工了。

 

事實上，過去三年，失業率不斷攀升，只得從事資訊科技者薪酬有明顯改善。

 

　　如此情況下，政府經常強調的「民情」（Public mood）肯定是要求公務員與市民大眾共渡時艱，甘苦與共，就算不減薪，也起碼凍薪。

 

政府管治重中之重，為掌握民情，尊重民意。

 

　　但今次竟來過「反高潮」，經濟及市道慘成咁，竟話大幅加薪？尤其高級公務員，哪有面目見「江東父老」？行出街都肯定被詛咒。

 

經濟不景日子，政府切忌被市民覺得在「自肥」，一定要擺出同舟共濟姿態。

 

　　係呀，大家都知佢哋有少少無辜，因個趨勢調查方式，廿幾年前定下，「始作俑者」都退晒休矣。正正咁，現今搞出咁「大鑊」，就應食住個勢，順應民意，立即檢討調查方法是否過時偏頗，未能反映真實現象。

 

調查方式廿多年前訂下，完全過時脫節，必須全面檢討。

 

　　利益申報，小弟乃退休長俸公務員，故若調查導致加薪，我也得益。

 

　　但作為一個人，尤其有基本傳媒道德訓練的專業者，絕不會因私利而放棄講公道說話。

 

　　今次這個調查結果，用一個英文字形容最貼切—— Lousy！

 

 

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