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24/05/2022

從TPP到IPEF，美國的圍堵

#中美關係 #印太經濟框架 #重回亞洲
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　美國總統拜登在東京宣布成立IPEF（印太經濟框架），日本、澳洲、新西蘭、韓國為初始成員國，印度、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南、菲律賓、泰國和文萊為參與國。這是美國在亞太地區重新擴展影響力的又一次嘗試。美國商務部長吉娜．雷蒙多稱之為「重鑄美國在本地區經濟領導力的重要轉折點」。

 

　　IPEF協議涉及四個支柱，貿易、供應鏈、清潔能源與基礎設施、稅收與反腐敗。盡管美國有一份腹稿，協議的細節並未對外公布，甚至連參與國也不甚了了。未來兩個星期，參與國將參與討論，決定四大支柱的定位。此時此刻，IPEF的內容細節並不清晰，也可能在討論過程中被修改。其實，一個星期前，確認參與IPEF的只有五個國家，印度和東南亞以缺乏透明度為由觀望。白宮接受了日本的建議，先圍朋友圈，再決定細節，營造出了大合照的氣氛，不過把困難留給了後面的談判和討論。白宮希望12－18個月內完成IPEF的談判，並在各國的議會得到通過。

 

(iStock)

　

　　在過去十年，美國一直致力於重建國際政治、經濟、貿易架構，它認為二戰後所建立的國際秩序已經落後於形勢，也無法滿足美國的利益需要。在奧巴馬任內，由希拉里．克林頓主導喊出了「重回亞洲」的口號，在多邊貿易領域引進了TPP。TPP曾經在亞洲轟動一時，但是隨著克林頓離任便失去了動力。TPP遭到不少美國議員的強烈反對，被認為出賣了美國就業機會和美國經濟利益，無法在美國國會得到通過，至2017年特朗普宣布退出TPP。

 

　　筆者認為IPEF是TPP的改進版，縮減了貿易在協議中的比重，淡化了保護知識產權要求，強調供應鏈的合作，聯手推進清潔能源和基礎設施建設，執法跨國境逃稅。至於反腐敗，主要是滿足國會的需要。

 

　　這份協議沒有提到中國的名字，但是明眼人都看得出許多地方對中國的針對。中國的供應鏈的完整和效率是舉世著名的，不是任何一個國家可以推翻的。但是如果從上游到下游，從市場到生產一起圍攻，衝擊力就大了很多。至於基礎設施建設部分，直接就是針對一帶一路的。從TPP到IPEF，基本上折射出美國對華遏制策略的變化，從貿易打擊轉為全方位圍堵。

 

　　但是IPEF成立的絢爛之後，畢竟需要面對現實：美國想拉群，但是不想給利益，不願意出讓國內市場，這是TPP與IPEF的最大差別。美國貿易代表戴琪將協議包裝為「21世紀的」內容，但是亞洲國家不蠢。除了日本之外，其他亞洲國家還是覬覦美國的市場。既然美國沒有說死，就先上車再要價。二次世界大戰以來美國建立經濟秩序的時候，都是靠讓渡國內市場為先驅的，但是如今美國的政治氣氛已經出現了根本性改變，國會不再願意為海外埋單。筆者看來，這是IPEF能否持久和擴大的根本問題。

 

　　美國的經濟政策、外交政策，很多時候隨著總統選舉周期而變化的。奧巴馬政府的許多政策到了特朗普時期就被廢除了，特朗普政府的許多政策到了拜登時期就被廢除了，TPP的命運就是很好的先例。

 

　　拜登不斷說自己重視亞洲，不過身體很誠實。這次是拜登作為美國總統第一次訪問亞洲，而他已經去過歐洲三次了。在俄烏衝突結束之前，相信他的主要注意力仍會放在歐洲。

 

　　多事之秋，中國需要練好內功，聚焦於自身經濟和市場的建設，增強市場主體的活力，保持定力，不折騰。在多邊貿易關系上，筆者相信市場才是王道。

 

　　本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘

 

 

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