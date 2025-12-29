29/12/2025 13:26

比特幣回升至9萬美元上方，投資者押注新年反彈行情

《經濟通通訊社29日專訊》比特幣在周一（29日）亞洲交易時段一度漲3.2%，至90300美元上方。其他加密貨幣也紛紛走高，以太幣一度漲4%，升破3000美元。



聖誕節前夕，標普500指數升至紀錄收盤高位，比特幣價格變動不大。整個加密貨幣市場尚未從持續數周的拋售中恢復過來。不過，ReserveOne Inc投資總監Sebastian Bea表示，周一的上漲「似乎在一定程度上受到短線散戶投資者在期貨市場增持倉位的影響。」



根據CryptoQuant的數據，比特幣資金費率已升至10月18日以來的最高水平，表明永續期貨市場中看漲押注的需求正在增加。(rc)