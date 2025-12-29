直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：備戰2026世界盃 體育用品股點部署？本地銀行股全面破頂！有色金屬股升浪近尾聲？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：備戰2026世界盃 體育用品股點部署？本地銀行股全面破頂！有色金屬股升浪近尾聲？
25,813.25
-5.68
(-0.02%)
25,839
+29
(+0.11%)
高水26
8,960.13
+45.01
(+0.50%)
5,560.85
+61.55
(+1.12%)
1,467.29億
3,971.00
+7.32
(+0.185%)
4,650.13
-7.11
(-0.153%)
13,577.68
-26.21
(-0.193%)
2,685.32
-1.56
(-0.06%)
90,073.0600
+2,120.3500
(2.411%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9848
