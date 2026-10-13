2026-10-13T13:15:00.000Z

《經濟通通訊社13日專訊》過去24小時虛擬貨幣市場爆發大規模槓桿平倉潮，總清算金額達7.74億美元，其中押注升市慘蝕6.89億美元，佔總額近89%。市場分析指中東局勢升級及通脹憂慮雙重打壓風險資產，加上亞洲股市急挫拖累市場情緒。

BeInCrypto數據顯示，虛擬貨幣總市值單日急跌4.4%至2.77萬億美元。比特幣跌2.67%至81594美元；以太幣挫4.46%至2429.16美元。山寨幣跌幅更劇，Solana及Zcash分別跌7.11%及9.54%。

CoinGlass數據顯示，以太幣相關平倉額達1.69億美元，當中86.3%為多頭倉位；比特幣平倉額1.6億美元，多頭佔比90.2%。最大單筆平倉發生在幣安平台，一筆價值965萬美元的BTCUSDT多頭合約在81772.75美元價位被強平，該交易所處理全市場51.9%平倉量。

中東局勢惡化成跌市導火索，胡塞武裝上周五(9日)起一周內多次襲擊沙特機場，造成至少20人死亡。美國前總統特朗普稱或加入沙特軍事行動。與此同時，美國國債孳息率逼近24年高位，削弱非孳息資產吸引力。

亞洲股市周二(13日)急挫加劇幣市壓力，韓國KOSPI指數跌近5%，三星電子及SK海力士領跌。以太坊託管機構BitMine主席Tom Lee指亞股暴跌與虛擬貨幣市場存在聯動效應。

市場聚焦本周三(14日)公布的美國9月CPI數據，預期年通脹率將從3.4%升至3.7%。若數據高於預期恐強化加息預期，進一步打壓虛擬資產；反之或為多頭提供喘息空間。分析指現時近九成虧損由多頭承擔，CPI結果將決定槓桿資金會否大規模撤離市場。