小眾品牌推薦！不平凡的護膚品，來自本地品牌——平凡媽媽

大家一定會留意到，近年香港製造的品牌比以往的注目度提升了，香港製造的GIN、啤酒、湯力水和護膚品等等都發展得有聲有色。

過往很多時訪問一些外國niche brand創辦人，聽到的創業故事都是由小店做起，又或是最先是派給親友使用，最後緣份到了發展成品牌。這些品牌故事香港都有好多，在這裡慢慢和大家分享。

去年11月公演的《盧覓雪雪說笑da go bin ro》，入場禮物是平凡媽媽潤手霜，喜歡其免扭蓋設計，size剛好一直放在手袋，但可能少出街，完全沒有開封。幾個月後朋友問起，「你有冇試過雪雪場Show送那支潤手霜？質地好好喎，Aesop級數。」聽完立即試用，快吸收且潤而不膩，聞得出是優質香薰，意想不到的高質素贈品，開始記得平凡媽媽這個名字。

早前和雪雪（盧覓雪）茶聚，她知我那時濕疹發作，送了一盒「有機特效金膏」給我。這軟膏有淡印、消炎效果，香味和質感都舒適，感覺相當不錯，於是上網看看平凡媽媽有甚麼產品，原來頭髮、面部及身體護理產品都非常齊全，實體店都有八間！

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手工皂是平凡媽媽起家之作，接近20款功能性手工皂，包括針對改善皮膚痕癢和滋潤肌膚，也有些季節限定，近年學習製作手工皂，所以對手工皂最感興趣，最近油品的價格提高了很多，他們的出品很相宜。

以為平凡媽媽是雪雪的老友，問她為何不早點介紹我認識？「平凡媽媽原是我的粉絲（現在是朋友），當我開show時她說贊助禮物，才知是一個十年香港品牌，不過她很低調。」經雪雪牽線和平凡媽媽Pearl通了電話，她笑說不做訪問，但當朋友閒聊還可以。

平凡媽媽創立十年，當初由手工皂開始，後來發展到有其他產品，有部份是根據顧客需求，「在小區開店的好處是能夠和顧客交流，熟客會表達需求，又會如實反映產品意見，對我研發產品非常大幫助。」Pearl一直都自己參與製作產品，直到後來有製作團隊，現時香港的產品在香港製造，而她在Melbourne也會自己製作產品在彼邦發售。

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已賣出超過二十萬盒的金膏是繼手工皂後的皇牌產品，「當時很多客人用過金膏後覺得效果很好，問我可否推出面部護膚品，開業大約半年我推出花水，及後推出精華素和精華油，都有一批固定顧客支持，如精華油當時便有很多空姐顧客購買。」開業兩年後已推出了很多不同產品，當時Pearl習慣按季節天氣微調產品配方，但隨著分店愈多，又多了新客戶，為了減少不必要的誤會，部份恆常產品分為夏天和冬天配方，而有些時令產品則限量推出，「一款產品做兩個配方，存倉、標籤和成本都會倍增，我們不是大規模企業，所以要盡量減少損耗，控制存貨量，所以有些產只能限量推出。」

平凡媽媽是手作護膚品牌，全部產品不含(人工香精/化學防腐劑/界面活性劑/矽靈/類固醇/矽/人工色素/不澀眼配方/酒精)，但為了品牌未來發展，Pearl和一眾同事用了幾年時間申請ISO，過程中讓團隊一同學習，知道有何地方需要改善。「自己申請既花時間亦需更多金錢，但我認為都是值得的。」

Pearl坦言還有很多顧客未認識平凡媽媽，她一向希望以產品質素累積客人，希望與客人交流建立信任，可惜近幾年的營商環境相當困難，所以能贊助《盧覓雪雪說笑da go bin ro》是個難得機會。

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問到初次接觸平凡媽媽的朋友，她會推介哪些產品？「有濕疹煩到的朋友可用『金膏』、『紫膏』和金盞花皂。女士們我會推介護膚精華，我們真的用足優質材料，用過的客人都讚好，如水凝童顏液便因爲口碑極佳而由限量產品轉為長期產品，而即將推出的童顏液都值得期待！此外，我們的潤手霜和潤膚露也非常受歡迎呢！」

平凡媽媽: https://www.instagram.com/soapmum/?hl=en