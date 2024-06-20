精神科專科醫生睇性功能障礙！難勃起與心理定生理關係較大？小鳥醫生：勃起功能障礙或是這嚴重疾病先兆！如何界定性別焦慮？

上集小鳥醫生和大家分享早洩和焦慮症的關係，今集講勃起功能障礙和性別焦慮！勃起功能障礙除了是比理影響，更大可能是生理影響，亦有機會是服用精神科藥物所致！原來勃起功能障礙或和一類疾病有關，或是先兆！除了性功能障礙，亦有不少人因「性別焦慮」求診，究竟精神科專科醫生如何界定性別焦慮？自閉症、強迫症患者也有機會出現類似情況？確定為性別焦慮後，服用荷爾蒙藥物有哪些副作用？有請小鳥醫生逐一講解！

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精神科專科醫生拆解早洩疑惑！小鳥醫生：1X%焦慮症患者有早洩！點解男性唔願睇醫生？單靠藥物治療可改善性功能？一件事提升床事滿足度



今集再講自慰！研究發現60%受訪者寧願自慰都不想同伴侶愛愛？男士想快完事、女士唔想扮XX！DIY可幫助改善早洩？二人愛愛一好處無法取替



Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok