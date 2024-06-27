今集公開SP數目！男士愛報大數、女性隱瞞性史？修補處女膜手術駭人過程係點？研究發現：男性最想性伴侶人數達XX人！土耳其人均SP數目全球稱霸！香港排第幾？

今集講性伴侶！若有人問起你的性史，你會如實回答，還是「報假數」？曾有研究指，在提到性伴侶數目時，男性偏向報大數、女性則會報細數！為何在某些國家，女性要隱瞞自己性史？婚前進行修補處女膜的手術，原來是為保障生命？此外，全球人均最多／最少性伴侶人數的地方是哪裏？在無風險限制下，男女各自理想的性伴侶人數又是多少？愈多性伴侶愈好？種種關於性伴侶的疑團，即聽專家講解！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok