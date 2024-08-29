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男男女女‧「嘉」點情趣
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29/08/2024

男士一日最多幾次？「一夜七次郎」真有其事？人類最高紀錄36分鐘內射精咁多次！進入聖人模式不反應期難勃起？年輕、老年人做完要幾耐回氣？哪些女性易有多次高潮？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　相信各位女士們，經常也會聽到身邊男性分享自己「一夜七次郎」的威水史！到底有沒有可能一日內高潮多過一次？今集我們從生理角度分析！男性在高潮後，會進入俗稱「聖人模式」的不反應期，再多的性刺激也是零作用！隨年齡增長，聖人模式的長短也不一樣！健力士世界紀錄中，短時間內能出現50次高潮的，竟是這種生物？射精頻率同身體健康，又有哪些關係？至於女性，出現多次性高潮較男性常見？擁有哪些特質的女性較易擁有？即聽專家解答！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok     
 

 

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