正面迎接更年期！潮熱失眠點解決？骨質疏鬆同更年期有關！點Check自己骨質疏鬆風險？練好負重運動護筋骨

上集和大家分享了更年期的各種徵狀，今集我們繼續談如何正面迎接更年期！面對突如其來的潮熱、失眠，有甚麼藥物可以幫到手？原來更年期和骨質疏鬆息息相關，出現膊頭痛、韌帶緊就要留意！除了從飲食著手，必要練負重運動？點Check自己骨質疏鬆風險？事不宜遲，再次有請Dr. Laurena羅蓮娜醫生，和大家拆解更年期的種種迷思！

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女人哪些日子最想愛愛？點解30歲後會踏入「狼虎之年」突然大食？是荷爾蒙作祟？陰道乾澀椰子油可作潤滑劑？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok