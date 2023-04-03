內心後悔，卻不明白自己錯在哪？出軌至回歸，只是應對壓力的方法？

道歉可以有兩個不同原因：1）知道自己做錯，明白對人的傷害，感到歉疚而作出改過；2）表達自己做錯，希望將「錯誤」的感覺淡化，盡快回復往常生活方式。前者會帶來生活的改變，後者是生存的技倆。



「太太知道我出軌後，經常聲淚俱下的吵罵。我向了她道歉，刪除了所有交友軟件及跟其他異性聯絡的資料，承諾不會再做。」自從出軌被揭發，他覺得自己很努力「補飛」，而且說得出、做得到。



「最初因為工作壓力大，生活沉悶，想找個樹窿「減壓抖氣」，怎料對方主動投懷送抱，我們便上了床。自從多了SP，經常小心翼翼，怕被太太發現，壓力也不少。」他繼續說：「對方都是有家室的，大家都知道是玩，關係不會長久。當對方主動，拒絕的話，顯得我有點問題。」



「『有問題』，意思是？」我追問他。



「覺得我『性能力有問題』、『唔玩得』？」他想了一會後繼續說：「我身邊有不少已婚朋友，除了太太，也有其他女伴。有時，婚姻關係久了，總有點沉悶。」



沉悶是因為吸引力下降，但並非想放棄，就像看電影時，感到某段情節沉悶，就離座去沖杯咖啡、掃掃手機、覆個訊息……短暫的離開，意味不是徹底離開，仍是保留著，想再看時仍然可以看。



因為工作壓力、婚姻沉悶，所以偷食；因為擔心被視為「唔得或唔玩得」，自我形象有壓力，所以上床；因為出軌被揭發，出現婚姻危機，承受更大心理壓力，所以跟SP割蓆。對於聲稱的「悔過」，他真的明白自己的過是甚麼、悔是甚麼？



是感受到太太被他的不忠及被騙所傷而悔？是明白自己背棄了專一的承諾？是看見不忠在本質上的錯？還是由始至終，由出軌至回歸都只是應對壓力的方法？



覺得自己有問題與有問題而去應對，是兩碼子的事。他對太太說了多次「對不起」，卻不一定明白甚麼是「我愛你」。



