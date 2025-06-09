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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

09/06/2025

當伴侶成為家人：無性婚姻，失去了甚麼？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性愛，我說了，他才做，那件事就變得廉價；我說了，他還不做，那自己就變得廉價。

 

　　「我已經考慮咗一段時間，我想分開。」她吸了一口氣緩緩地說：「我想你明白呢個唔單止係愛唔愛你嘅問題，而係我覺得好辛苦，同埋我睇唔到有出路。」

 

　　當一個人說要分手，情緒愈是平靜就愈要留心，因為這不是衝口而出的晦氣話。

 

　　「你覺得我對你唔夠好？唔夠關心你、唔愛你？」丈夫以近乎本能反應的反問。

 

　　「日常生活你係好照顧我，對我好細心，但我覺得呢三年嚟，我哋之間一種距離，我哋似屋企人多個似夫妻。」她所指的距離，是性親密隔膜。

 

　　他倆結婚三年，除了結婚初期的三個月有固定性生活，及後每幾個月才有一次，多是在她強烈要求下才出現。過去一年，他們做過愛三次，對上那次，是四個月前的事。

 

　　「夫妻順其自然嘅親近，我唔明點解我要逼你先至會有？我有時會問，要逼先有，你又辛苦我又辛苦，咁為乜要做？試過唔少情況係我提出，而你用唔同嘅藉口迴避，再唔係就冷處理，無反應，扮聽唔到。」這刻，她的聲線變大，眼眶開始湧出淚水：「你明知就扮唔知，而我就喺到乞求，等你施捨，我覺得自己好Cheap！」

 

　　「我想要嘅唔係屋企人嗰種關心，而係夫妻之間嘅親密感覺。」她對他說。

 

　　對於太太抱怨，他以往會以「你覺得我對你唔夠好、唔夠關心你、唔愛你咩？」作防衛，但原來這種將問題焦點模糊化、用抽象原則處理內心具體掙扎，也是一種冷處理。根本不會找到出路。

 

　　可能是太太突然說分手，他開始意識到問題的嚴重性，他靜了下來在聆聽和思考，不再是急於回應。

 

　　婚姻中沒有性，沒有了甚麼？

 

　　沒有性慾渲洩對象？失去夫妻間獨有的親密體會？對方對著自己已經溜失了伴侶的感覺？自己失去了吸引對方的能力？對方己經不再愛自己？感情冷淡，伴侶已經降格為屋企人？……

 

　　跟她的對話中，我隱約聽到她一個內心聲音：伴侶的愛，會在床上表現出來；伴侶的不愛，也會在床上體現。

 

 

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