《廣匯論勢-鄭廣復》政經局勢推動圓匯走強,息差收窄理由勉強

《廣匯論勢》對於美國總統拜登宣布退選,轉而支持副手賀錦麗競逐民主黨總統候選人,部分分析認為會令特朗普當選總統的機會降低,成為早前美股反彈的理由。不過,微軟視窗系統在上周五(19日)大冧機,據報影響全球850萬個裝置,受影響行業覆蓋面廣。

不論是巧合或是上天的安排,美國前總統特朗普在一場總統選舉的拉票活動遭到槍擊,竟然大難不死,撇除拜登在首場電視辯論時老態畢現,很難不令共和黨「死粉」不從上帝視野去看待是次槍擊事件-Trump must be the chosen one!



*賀錦麗會贏?咪玩啦!



民主黨方面,我們先不要走得太遠,賀錦麗即使真的代表民主黨出戰,她會贏嗎?在過去接近4年的副總統任內,賀錦麗可以說是「隱者」(起碼以在媒體曝光率計),她之所以從拜登身後走到其身前,全因拜登不行了!然而,即使拜登宣布退選,亦難擋特朗普再次成為美國總統的氣勢。有意角逐總統候選人的民主黨人,深知出戰亦料敗於特朗普之下,為何要撼頭埋牆,在自己的政治生涯寫下敗績?

身為副總統的賀錦麗,必然要捨身成仁,作為拜登退選的遮羞布,即使僅可挑戰總統寶座而不能坐,亦是光宗耀祖之事,敗陣亦無怨。不過,現時距離11月5月的總統大選只有三個餘月,民主共和兩黨的「死粉」固然不會改變支持自己友的立場,中間選民又會如何選擇?

何賀錦麗在擔任副總統期間毫無政績可言,短期三個半月可以推銷甚麼政綱?再者,即使是拜登,上屆亦僅以51.31%的普選票數當選總統,雖然特朗普上屆亦僅得46.85%普選票數,但今時唔同往日,賀錦麗出征就可以取勝,憑甚麼?



*加元料通脹持續下降*



其實這與一般投資者錯誤的思維邏輯有相似之處,輸家永遠會選擇繼續持有貶值的資產,奢望有一天會大翻身,而忽視了大方向已經改變;身在一萬個支持者當中,就以為全世界都是自己人;永遠不願承認失敗、止蝕離場,反而不斷加碼,令自己墜入絕境。

昨天加拿大央行(BOC)議息後,一如預期宣布減息25基點,指標利率降至4.5厘。BOC指出,廣泛通脹壓力持續紓緩,央行制訂的核心通脹亦持續數月低於3%,但在租金及按揭利率高企下,住宅價格升幅仍大,並且是通脹上升的最大因素。此外,餐廳及個人護理的勞動力薪酬推高了服務業價格。BOC預期,核心通脹將於今年下半年放緩至大約2.5%,大部分是去年汽油價格造成的基數效應所致,2025年亦將逐步下降。



*利率未止跌,加元料試1.40*



BOC預期,持續的供應過度令通脹壓力下降,與此同時,經濟體中部分重要類別,例如住宅及部分服務業價格令通脹壓力持續,央行決策委員會將會仔細評估這些因素,未來貨幣政策決定將會基於經濟數據,以及央行對通脹前景的評估。

觀乎加拿大指標利率與通脹的關係,2000年至今,指標利率與通脹率的差距在絕大部分時間不足1個百分點,且指標利率在大部分時間低於通脹率,假設指標利率與通脹率相同且假設通脹率在2.7%不變,BOC亦要進行超過7輪減息行動,每次25基點才能達到!

美加息差擴大令加元受壓,美元兌加元昨天(25日)曾高見1.3850,今天在亞洲市回調至1.3810後見支持。從日線圖所見,美元兌加元昨天曾升破4月16日的高位1.3848,預示匯價上破4月10日以來的橫行區的可能性極高,短期可望挑戰1.40心理關口。



*圓匯近年累積跌幅驚人*



近期日圓匯價持續上升,美元兌日圓於7月11日疑似遭到干預後急跌,匯價由接近162水平挫至157水平,隨後數天的急劇波動亦讓投資者有感是日本財務省所為。無獨有偶,微軟視窗系統在7月19日的全球大冧機,成為投資者借勢拋售美國科技股的藉口,炒家以預期日本央行將會加息、美日息差收窄,日圓套息交易大拆倉就成為圓匯急升的合理解釋。

講真,日本央行就算加息25基點,聯儲局減息25基點又如何?美元息率仍較日息高5厘!難道這樣,美元相對日圓就再無息差優勢了嗎?可見息差收窄絕非美元兌日圓大跌的原因!由2020年3月9日以來,美元兌日圓由最低101升至今年最高162,最多上升61000點或60.4%,以匯率計,日圓的貶值幅度驚人,而日本央行屢次入市干預,已發出明確訊息-不容許美元兌日圓漲破160,筆者亦曾指出,日本央行已在160劃下紅線,在此形勢下,日圓持續回升是必然的!



*日圓升至技術性阻力*



相反,美股下跌導致日圓匯價上升反而更具說服力,因為美股受新冠疫情影響而在2020年首季觸底後反覆上升,納斯達克100指數由2020年3月23日低位6771點,升至今年7月10日的20690點,最多上升13919點,升幅超過兩倍,道指及標普100的最大升幅亦分別接近1.3倍及近1.6倍。美國經濟表現亦明顯遠勝其他主要經濟體,國際資金自然持續流入美股,特朗普遭槍擊及微軟視窗系統大冧機遂成為投資者開始拋售美國科技股的藉口,近期有分析更認為,AI概念股的估值已到了「愚蠢水平」!美股三大指數近期跌勢加劇,美元兌日圓亦拾級而下,7月25日曾跌穿152,即由7月高位跌逾1000點子或16.1%。

技術上,昨天美元兌日圓試穿152,符合我早前預測日圓將會升至152的預測。雖然151至152是美元兌日圓明顯的技術支持位,但重點是美元兌日圓料已觸頂,後市仍然傾向反覆下跌,130是目前預測的中長期下跌支持。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



