15/10/2026 16:55

《真知灼見－溫灼培》通脹雖升，惟不足以加快聯儲局加息步伐

《真知灼見》受美國9月汽油價格按月飆升9.1%帶動，當月美國消費物價指數(CPI)按月上升0.6%，按年升幅則達3.7%，均高於8月的0.4%及3.4%。若觀察其他車用燃料（包括柴油），9月價格按月更暴漲11.9%，按年升幅達60.9%。美國加油站的柴油價格，亦創下歷史新高。由於美國貨車大多以柴油為燃料，市場擔心，柴油價格持續高企，將很快推高運輸成本，並轉嫁至超市商品，進一步帶動食品價格上漲。9月美國CPI核心年通脹率則為2.6%，亦較8月的2.4%高。



令人尷尬的是，目前美國物價升幅已超越工資增幅。美國9月平均時薪按年下跌0.7%，繼8月下跌0.3%後，跌幅進一步擴大。這令美國民眾對特朗普政府相當不滿。路透社與益普索(Ipsos)聯合進行的民調顯示，約78%的美國人將物價上漲歸咎於特朗普的政策，包括關稅措施及中東衝突。相信這次通脹數據，將對特朗普所屬共和黨在11月3日的中期選舉造成不利影響。



最後，根據最新CPI數據，市場預期核心個人消費支出(PCE)物價指數年增率將升至3.1%，高於8月的3%。而按利率期貨價格變化顯示，市場目前估計美國聯儲局在本月29日議息會議上加息的機率為30%，仍屬偏低；要到12月，加息機率才達100%。



美國通脹憂慮日益嚴重，加深市場對聯儲局日後可能加大加息步伐的預期。但實際上，情況未必如此。今次美國通脹大幅上升，有一半原因是汽油價格大幅上漲所致。加息只能抑制由需求熾熱所帶來的通脹，卻難以直接藉加息本身增加石油供應，從而降低通脹。這正好解釋了為何即使面對高企的通脹率，聯儲局也未必會願意大舉加息。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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