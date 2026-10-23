23/10/2026 14:03

《匯海威言－毛偉廉》金價與美債息同步下跌，關注科技股跌勢會否持續

《匯海威言》今日（23日）金價跌至4000美元邊緣，10年期美債息跌破5%至約4.957%。美元與美債息齊跌，黃金理應受惠，卻同步下挫，關鍵在於不是美加息預期，而是AI股重挫引發的流動性擠兑。當美股資產暴跌，投資者需現金補倉，黃金流動性高，反成「提款機」。部分黃金投資者拋金套現，轉入收益率仍高企的美債；亦有投資者套現黃金去美股補倉，尤其美股投資者普遍使用高槓桿，被迫補倉時，黃金與股票便同步下跌。避險資金亦集中湧入美債，而非黃金；油價高企強化通脹與「更高更久」加息預期，加上金價跌近4000美元心理關口，或觸發止損盤，放大跌幅。這次AI信貸危機未知會否引發股災，仍待觀察，值得留意的是，過去美股股災或大型調整的初期，金價都是先下跌、後大升，後大升主因是聯儲局採取緊急操施去救市，如大幅放寬貨幣操施等。



昨晚（22日）納指跌2.6%，重災區是半導體及設備股：Teradyne跌10.8%、Lam Research跌10.4%、Lumentum跌9.9%、Astera Labs跌9.5%、KLA跌8.9%、Seagate(US.STX)跌8.7%、Marvell(US.MRVL)跌8.7%、AMD(US.AMD)跌8.1%、Intel(US.INTC)跌8.04%。



大型科技股中Meta(US.META)跌6.98%最深，Amazon(US.AMZN)跌4.57%、Nvidia(US.NVDA)跌4.40%、Alphabet(US.GOOGL)與Tesla(US.TSLA)均跌3.08%、Microsoft(US.MSFT)跌2.23%。



Meta被罰250億美元，但裁決在10月21日，並非昨晚暴跌主因；真正壓力來自第三季現金流轉負21.2億美元，全年資本支出下限上調至1350億美元，5年期CDS成本創新高，以及此前一個月上升約27%後的獲利平倉。天價罰款只是情緒催化劑，放大賣壓。



筆者認為，金價此次下跌屬短期流動性衝擊，而非趨勢轉弱。其核心支持因素仍是美國高債務與財赤問題：債務、利息負擔上升及美元信用長期憂慮，均是長線利好黃金。



*金價短期仍以沽為主*



短線須觀察3944美元能否守得住，若AI股繼續跌，黃金仍可能被拋售套現去補倉。日線圖RSI跌至33接近超賣，料跌幅應有限，加上美國債務風險仍是金價主要支持因素。



本文撰於2026年10月23日下午1時30分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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