11/07/2024 12:30

【FOCUS】就業市場裂痕顯,鮑公轉減息口風

【FOCUS】一邊是民主黨議員敦促,勿維持高利率太久;另一邊是共和黨議員警告,勿太快啟動削減--聯儲主席鮑威爾到底站哪一邊?周二(9日)起一連兩天在國會作證的鮑公,儘管對減息時機續守口如瓶,但口風已悄然轉變,從一心一意專注抗通脹,到轉而密切留意勞動力市場降溫,明言降息「太晚或太少或過度削弱經濟活動和就業」。



*抗通脹VS防裁員致「夜不能寐」*



7月減息,還是9月減息?今晚稍後公布的美國6月CPI及兩周後公布的6月PCE數據,或撥開最後一片迷霧。但最新自曝「夜不能寐(awake at night)」的鮑公,關注重心已不再是CPI、PCE零點幾個百分點的起落,因為「通脹上升並不是我們面臨的唯一風險」,而是在確保通脹重回2%目標的同時,取得防止裁員急劇增加的平衡。

過往相當長一段時間,「緊張(tight)」、「強勁(strong)」,幾乎是聯儲眼中美國就業市場的代名詞,雙重使命其中之一的「就業最大化」可謂高枕無憂。直到6月失業率升至4.1%的兩年半最高,為尋求更高薪酬的「大辭職」潮,已被招募減少、時薪放緩下的「大留任」取代。

目前,美國過去三個月失業率均值與過去12個月低點間差距,已從5月的0.37擴大到0.43個百分點,距離觸發衰退警號的0.5個百分點僅一步之遙,此被稱作「薩姆法則(Sahm Rule)」的指標,從70年代以來從未失準。



*重塑貨幣政策前瞻性或需7月減息*



而鮑公顯然已經看到了眼前的紅燈訊號,他最新作證時明確,美國經濟「不再過熱(no longer an overheated economy)」,就業市場激增已「大幅降溫(cooled considerably)」,並罕有指,就業市場並非「經濟廣泛通脹壓力的來源」。

就業市場的裂痕已經顯現,而招聘網站顯示兼職工作職位急升,隱隱透露未來失業率續升的不祥之兆。此外,被稱作「鮑威爾曲線」的3個月國債殖利率與未來18個月隱含殖利率之差,自2022年11月以來連續倒挂,而此近遠期息差一直被鮑威爾認作即將到來經濟衰退最可靠的警告。

加上美國過去12個月國債利息支出再刷歷史新高,錄1.095萬億美元;美國人支付的信用卡平均利率高達21.5%,較歷史均值高逾7個百分點,一個價值百萬的問題是,鮑公就打響減息第一槍還在等甚麼?他在國會聽證會上「過早降息或阻礙甚至逆轉我們在通脹方面取得的進展」顯然並無充分說服力。

眼下對鮑公而言,要麼7月減息重塑貨幣政策前瞻性,要麼依賴「後視鏡」數據直至「too late or too little」一語成讖。