《缸邊隨筆-石鏡泉》金融市場穩了嗎?

《缸邊隨筆》上周一(5日),環球金融市場大亂,8月7日亞洲時間早上,日本央行副行長內田真一稱,在金融市場不穩定時,日央行不會加息,市場由驚恐變驚喜,環球金融市場立穩,筆者於8月8日有文:《玩完》,是指:



(1)今次日圓玩完(即升完);



(2)今次日息玩完(即升完)。



這兩者帶出來的是:



(3)今趟跌市玩完(即跌完)。



為何日央行副行長內田真一的「日息不加」言,成了定海神針,拯環球金融市場於苦難?原因簡單,資本主義下的金融市場,是靠「錢」來驅動,英文:Money makes the world go round,中文:有錢使得鬼推磨,俗語:魚缸無水魚難養,無水散水。在在說明:無水或水不足資本主義下乜鬼嘢的市場都瓜得。



「息」是使用他人銀紙的代價,故你向銀行借錢要付息,因你用了銀行的錢,而你存錢於銀行會收息,因銀行會用上你的錢去貸與他人。一般言,「息」高會使借錢的人卻步,故一加息,市場上的流動資金便會少了(無人借錢來花),經濟會收縮,股市會下跌。



不過。近年美國迭連加息逾11次,又唔見美經濟收縮?而美股更迭見新高?這是因為美「息」甜。



「高息」故然會令投資者卻步,但「高息」亦可以使投資者趨之若騖。



80年代,澳、紐息曾一度高企,連婆仔都知道買澳/紐元去賺息,同樣今時美息高企,亦吸引了不少人尤其是負利息的日本資金去存美元,買美債,揸美股來賺息,這叫做套利交易,Carry trade。



美國政府是大花筒,要靠多發美債來支持其政府支出,怎可以吸引多些資金來買美債?方法之一是美債息要夠高,高到可以吸引外國資金來買美債,這種沽低息貨幣去買高息美元的行為,一如沽日圓買美債,也叫套利交易,Carry trade。



以前不少國家都樂意去買美債來做其國家的外匯儲備,但俄烏沖突一起,美國凍結了俄羅斯在歐美的美元資產,美國又跟中國開啟貿易戰,遂使到不少主權國家的資金不敢大肆買美元,結果就是肯去買美債的資金少了,美債息便會高企,因此,美聯儲局減息是不易的,有幾不易?



上表是環球資金來源,可見日本是條大水喉,這條水是射住美國為主,如日本水不來,美國將痛不欲生,因美債會少了個大買家。美債息會因不夠資金去購而使美債息升。



過去30多年,日本便像個勤力老公,努力賺錢去供個大洗美國老婆去花。如日本老公有朝不再給錢與美國老婆去花時,美國是好易瓜的。



索羅斯有隻勁馬,叫Victor Niederhoffer,寫了本書The Education of a Speculator在首章就提出了個問題,如日本有大天災,日匯會升定跌?不少人會認為日匯會跌,但Victor謂日匯會升,因為日人會班資回朝。



的確,對一般窮國言,受大天災其匯會便跌,但日本是富國,過去30年逐年都存錢在美國,一旦日本、日人有難,自然會自美國提錢回來日本用。這個強日圓的推論於80年代日本神戶大地震中得到證實,日本的保險公司、個人都自美國提錢回日本救急救難用。



美國加息11次,而日息不加,即是增加了美日息差,更利沽日圓買美元的Carry trade,但如日息一加,便會減少了美日息差,不利買美元的Carry trade,故一旦日圓加息,Carry trade就要拆倉,沽美元去還日圓,有傳上周一的環球金融波動,就使沽日圓買美元的套利交易者,輸掉了今年以來從沽日買美的套利所得。



日本央行副行長內田真一的「日息不加」一語,便成為亂作一團的環球金融市場的救生索。是否日息以後永不加,環球金融市場就會穩定了?又不一定,因為日息不加不代表美息不減。



市場估計到2025年底,美息會回至3.25厘左右,就算日息只輕微加甚至不加,到2025年底,美日息差會縮窄至3厘左右。



美日息差縮窄至3厘,將會使美元/日圓的套利交易可以停頓,因為要應付套利交易時的可能匯價上的風險要耗2%至2.5%,當美元/日匯的套利交易實際所得,縮窄至1%至0.5%時,這個套利交易就不再吸引,若是將會大大削減了日資去購買美債的吸引力。若是,美債將由誰去買?



就算美日息差沒有收窄至3%水平,當日本人口進一步趨老時,之前買了的日本養老金,亦會逐步被「班資回朝」,而投資於美債的日資亦枯竭,那時所可能產生的美國金融震盪就不可以由內田真一所喝停。屆時美國的債市會有幾動盪?不知。但你要不要考慮下怎應對呢?可供考慮的時間未必太久。



由2025年起,這個美債的可能動盪,將會逐步逼近,因為年復一年日本老人將年華老去而逝世,他們之前投資於美債的養老金,亦將逐步退出美債市場,結果?

