11/09/2024 10:45

【大國博弈】美國削孔子學院影響力,禁國安部向合作大學提供經費

《經濟通通訊社11日專訊》美國眾議院近日通過一系列與中國有關的法案圍堵中國,連在外國展開文化交流的孔子學院也成為「目標」。據外媒報道,美國眾議院當地時間周二討論並通過了一項關於孔子學院的法案,禁止國土安全部對與孔子學院簽約的美國高等教育機構提供經費。

該法案名為《國土安全部限制孔子學院和受關注的中國實體法案》(DHS Restrictions on Confucius Institutes and Chinese Entities of Concern Act)。該法案規定,國土安全部部長應確保與孔子學院或引發關切的中國實體有關係的高等教育機構,沒有資格從國土安全部獲得任何資金,除非該機構終止與該孔子學院或受關注的中國實體的關係。

支持法案的共和黨眾議員紐豪斯(Dan Newhouse)認為,中國藉孔子學院在大學生之間傳播有利於中國而不利於美國的思想,而大學正是許多美國年輕人形成政治意識形態、了解世界法則以及如何與之互動的時期,禁止國土安全部的資金流向設有孔子學院和與中國有聯繫的大學,是放鬆中國對美國機構的控制的一大步,「我們正在盡一切努力保護我們的學生和我們的未來」。



*白宮支持法案並稱將合作完善內容*



眾議院國土安全委員會資深成員、民主黨籍眾議員湯普森(Bennie Thompson)則認為,該法案只是讓大學在與中國大學的關係和國土安全部的資助之間做出選擇,並不能阻止中國利用美國學術界的開放性和合作性進行工業間諜活動。

法案通過後,拜登政府發表聲明表示支持這一法案,並稱可能有更合適的途徑來防止國土安全部的資金被用於易受中國影響的學術機構,政府期待與國會合作,在立法過程中完善該法案。(sl)