19/09/2024 08:10

《缸邊隨筆-石鏡泉》瓜瓜.瓜.瓜瓜瓜

《缸邊隨筆》全球金融市場盼望的美聯儲局議息會於昨晚(18日)結束,在今早(19日)凌晨,美聯儲局有個記者發布會,講講美聯儲局在這次議息會上決議的原由,並啟示未來美息方向。



市場對這次美聯儲局的議息是枕戈待旦,已Set,已Ready,等Go。但點Go?



市場對美聯儲局這一次減息,有估減四分一厘,有估減二分一厘,更有權勢者要求減四分三厘,這些權勢者是一些美國國會議員。對筆者言,這些站出來的「權勢」者,都是殿前宣旨的太監,皇帝(金主)還在後頭。左右美息後向的「金主」是甚麼人?筆者不知,但肯定是能從減二分一厘、四分一厘、四分三厘息中及之後美息走向中獲利最豐的金融大鱷,而從不會是傳媒嗡嗡不停的甚麼普羅消費者,找工作的失業漢,美聯儲局要刺激的經濟,是這批金主圈的經濟,而不是民生經濟。



那三位在美聯儲局兩天議息會開鑼日就致公開函與美聯儲局的三位美議員:沃倫(Elizabeth Warren)、懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和希肯盧珀(John Hickenlooper),並非有逼宮之意,而是做場戲讓大家看。



這份逼宮函列明美儲局要減四分三厘的原因?



(一)通脹如美聯儲局長鮑威爾所言向2%跌去;



(二)就業如美聯儲局長鮑威爾所言,不希望下跌失速,要穩住;



(三)今時美經濟形勢如不減息四分三厘,就有陷衰退危險。



媽呀!這三個爛到不可再爛的理由,不是在過去三數月,已日日見報?筆者都寫了又寫,已寫到無心機寫,經常抄舊文,不是筆者懶,而是無新意,又為甚麼要亂找新篇章?再說美儲聯局遲遲不減息,不是患了老人痴呆症,而是有固意偏執狂,蓄意褊袒不想減息的「金主」。筆者搞不了美聯儲局的顏色革命,就只好,你偏袒一次,就執你的小辮子出來拉一次,總不信你偏執,我死鋤,就總會有一天鋤到你跪下認錯,而認錯日就是今日,Today is the day。



美聯儲局肯認錯多少,看其是減二分一厘,四分一厘還是四分三厘而定。而市場是會據這個減二分一厘,四分一厘還是四分三厘而作出反應。



據過往美國第一次減息後,市場反應是有個譜的,這個譜是沿自1973年至今,每次美聯儲局開啟減息周期第一次減息的統計而來。



在這種第一次減息後最受益是非周期性消費板塊,如醫療,教育等,其次受益的是周期性消費板塊,如零售,汽車,建屋等,之後是科技,保健等板塊。



這些板塊表現好,是因為這都是民生物用,恒有需求,有人死了,要買棺材,管你是加息周期還是減息周期。能不買?難道要慘到用草蓆?要用到草蓆,就不是減息,衰退,而是大蕭條了。



*減息半厘呼聲最高*



在減息周期前第一次減息後,表現最不好的三個行業是能源、公用和金融,這是否有違不少投資者的想像?



只要想想就知,美聯儲局要減息,是因為經濟不好。在經濟不好時,工廠企業關燈,能源消耗會少,公用板塊尤其是用電,會減,而金融板塊中的不少製造業會因經濟衰退而盈利不前以至虧損,所以表現會最不濟。



到此,大家應有個思想框架,為今次減幾多息而作好個市場反應的預期。



1. 市場近日對美聯儲局的減息預期是升了溫,減二分一厘的呼聲高了;



2. 如美聯儲局只減四分一厘就是市場不收貨,市場可能會一彈後回下,畢竟連納指七雄在日前已不濟了。近日上升的,只有小盤股,這是因為減些息,無論多少,都是等同旱時甘露,尤其是借貸難求的小微企,日子會好過些。



減息會利好金,但這一輪金價升幅已不少,極可能已消化了這個減息的利好,故這兩天,金價似有回落勢,應了消息(減息)傳聞時買,消息證實(確減息)便宜沽(buy on rumor, sell on facts)。不過金不會回調太多,因為今時買金者是各國政府,沙地日前便自瑞士央行買了160噸金,他們怕的是美元不安全。



為應付美息減,美匯近日已跌了,只是美周二(17日)晚作小反彈。



3. 如美聯儲局減息四分三厘又如何?



市場可能會解讀成美聯儲局很騰雞咯,會衰退咯。於是美股可能會一瀉千里了。



市場枕戈待Go,筆者對市場反應,估會是:



(一)減四分一厘,唔夠喉:瓜瓜



(二)減二分一厘,消息證實:瓜



(三)減四分三厘,衰退?咁驚嚇?瓜瓜瓜。《資深投資者 石鏡泉》



(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。