18/02/2025 16:51

【香港要聞】本港人口去年底增至753.4萬人，復常後連升三年

《經濟通通訊社18日專訊》根據政府統計處今日發表的數字，2024年年底香港人口的臨時數字為753.42萬人。與2023年年底人口752.79萬人比較，增加6400人或0.1%。



*2.1萬香港居民淨移入*



2023年年底至2024年年底的人口上升，主要由於期間錄得2.1萬名香港居民淨移入(即移入多於移出)。在同期內，人口錄得1.47萬人的自然減少(即死亡多於出生)，出生人數為3.67萬人，死亡人數為5.14萬人。



*受惠於人才計劃及輸入勞工措施*



2024年年底的總人口中，常住居民佔726.71萬人，而流動居民佔26.71萬人。2024年年中人口修訂數字為752.41萬人。常住居民的數字修訂為725.73萬人，流動居民的數字則修訂為26.68萬人。2023年年中至2024年年中的人口變動率亦修訂為-0.2%。



政府發言人指出，香港人口在復常後連續第三年錄得增長。繼續受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，2024年內持續有不少人士從內地及世界各地移入香港，使去年年底的常住居民人數較2023年底上升0.3%，整體人口亦因而有所增加。(cl)